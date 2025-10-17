В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Территории школ и детских садов в Рязани обновляются, в том числе с помощью проектов местных инициатив. О том, что удалось сделать в рамках этой работы, сообщила администрация.

Всего в текущем году на объектах образования за счет средств консолидированного бюджета реализовали 14 проектов местных инициатив. Общая их стоимость превысила 47 млн рублей. В рамках данной программы уже третий год в образовательных учреждениях проводятся работы по благоустройству территорий, ремонту стадионов и обустройству спортивных площадок.

Уже удалось благоустроить спортивные площадки в школах под номерами 70 и 76, а также в детском саду №109. Были обустроены стадион школы №29, территории школ под номерами 40, 45, 53 и 64, оборудована детская игровая площадка в школе-интернате.

В рамках второго конкурсного отбора инициатив завершаются работы по благоустройству территорий дошкольного структурного подразделения школ под номерами 29 и 17, обустроены спортивная площадка в школе №22, досуговая площадка во Дворце молодежи города Рязани и нижний парк Дворца детского творчества.