В Сети пошутили о корпоративе «Газпрома» после сегодняшних встреч Трампа 

Вечером по московскому времени в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме сначала с певцом Андреа Бочелли, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экс-депутат Верховной рады Украины, российский политик Олег Царев в телеграм-канале рассказал о шутке, которая появилась в Сети.

— В сети шутят: сначала Андреа Бочелли, потом Владимир Зеленский. Сегодня в Белом доме набор артистов, как на корпоративе Газпрома году в 2015-м, — написал Царёв.

Между тем Зеленский приехал на встречу на полчаса позже запланированного. После этого президенты США и Украины дали пресс-конференцию. На ней Дональд Трамп заявил, что что добивается долгосрочного урегулирования украинского конфликта, и «это будет сделано».