Пятница, 17 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Религия

Священники объяснили, считается ли депрессия грехом

Валерия Мединская
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Православные священники объяснили, считается ли депрессия греховным состоянием. Ответ на этот вопрос публикует православный портал «Азбука веры».

Одним из смертных грехов в православии считается уныние, и многие люди интересуются, имеет ли отношение к унынию депрессия. Сама депрессия — это медицинский диагноз, неужели болезненное состояние можно воспринимать как грех.

На вопрос отвечает чтец Сергий Фёдоров: уныние — это духовно-нравственная категория, связанная с потерей смысла, надежды на Бога и малодушием. Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся патологическими изменениями в психике и физиологии.

— Эти два явления могут сосуществовать (хотя и не всегда). Духовная проблема (уныние) может усугублять психофизиологическое состояние (депрессию). И наоборот. Депрессия может иметь разные причины происхождения, в том числе, может быть связана с нарушениями в гормональной системе человека. Поэтому с депрессией нужно обращаться за помощью к врачу, это лечится в отличие от уныния, — отмечает он.

Иерей Евгений добавляет, что для различия уныния и депрессии надо обращаться к опытному священнику. В частной беседе стоит подробно изложить ему характерные признаки. При этом важно обратить внимание, чтобы у священника был опыт общения с психически больными или их духовного окормления.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Акция охватит более 200 точек в Рязани.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Сын командующего 18-й армией Василий Марзоев погиб на СВО 

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно.

Пропавшая семья Усольцевых могла уйти в тайгу для «общения с Богом»

Священник отметил, что такой сценарий «теоретически возможен», учитывая современную обстановку.

Полицейские проводят в Рязанской области массовые рейды

Будут искать пьяных водителей за рулём и другие нарушения ПДД.

Председателя рязанского СНТ привлекли к ответу за незаконное отключение электричества

Прокуратура Московского района Рязани отреагировала на жалобу местного жителя на незаконное отключение электричества на его дачном участке.