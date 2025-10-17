Священники объяснили, считается ли депрессия грехом

Православные священники объяснили, считается ли депрессия греховным состоянием. Ответ на этот вопрос публикует православный портал «Азбука веры».

Одним из смертных грехов в православии считается уныние, и многие люди интересуются, имеет ли отношение к унынию депрессия. Сама депрессия — это медицинский диагноз, неужели болезненное состояние можно воспринимать как грех.

На вопрос отвечает чтец Сергий Фёдоров: уныние — это духовно-нравственная категория, связанная с потерей смысла, надежды на Бога и малодушием. Депрессия — психическое расстройство, характеризующееся патологическими изменениями в психике и физиологии.

— Эти два явления могут сосуществовать (хотя и не всегда). Духовная проблема (уныние) может усугублять психофизиологическое состояние (депрессию). И наоборот. Депрессия может иметь разные причины происхождения, в том числе, может быть связана с нарушениями в гормональной системе человека. Поэтому с депрессией нужно обращаться за помощью к врачу, это лечится в отличие от уныния, — отмечает он.

Иерей Евгений добавляет, что для различия уныния и депрессии надо обращаться к опытному священнику. В частной беседе стоит подробно изложить ему характерные признаки. При этом важно обратить внимание, чтобы у священника был опыт общения с психически больными или их духовного окормления.