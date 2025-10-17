Российские войска атаковали военный аэропорт в Кривом Роге, где находились натовские самолеты. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города, хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских. Также оттуда происходит массовый запуск дронов по южной части России: Крым, Краснодарский край, юг Ростовской области», — сказал он.

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

Ночью украинские власти заявили, что в Кривом Роге прозвучало более десяти взрывов на фоне воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.