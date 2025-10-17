В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

В 2026 году Дворец детского творчества Рязани отметит 90-летие со дня образования. В преддверии юбилея в учреждении провели ремонт и обновили его материально-техническую базу. О проведённых работах сообщила администрация города.

В Дворце отремонтировали фойе центрального холла, фойе и коридор зрительного зала, первого и второго этажа центрального корпуса, фойе бассейна с лестничным пролетом. Коридор у зрительного зала украсил портрет А.С. Пушкина, а выставочный зал оборудовали новыми витринами.

В зрительном зале установили современное звуковое оборудование, а в фойе центрального корпуса — сенсорный инфомат для получения информации о деятельности Дворца. Обновлены зоны ожидания для посетителей: в холле бассейна, центральном корпусе, фойе первого и второго этажа появились новые скамьи, была создана удобная информационная навигация в виде стоек и навесных стендов.

Удалось модернизировать рабочие места администраторов. Также проведён текущий ремонт средства для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.

— В Верхнем парке Дворца была обновлена детская площадка, покрашен и отремонтирован забор. Здесь также привели в порядок лавочки и спортивную площадку, высадили новые растения – форзиции и горные сосны, — сообщает мэрия.

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в учреждении начинаются работы по ремонту кровли, уже разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада и фундамента здания, получено заключение государственной экспертизы. Отдельное внимание уделено Нижнему парка Дворца. Здесь в рамках программы местных инициатив заканчивается благоустройство – состоялась асфальтировка дорожек, выкладка плитки, установка новых лавочек и урн.

В структурных подразделениях ДДТ, оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена», в этом году тоже произошли обновления. В «Сказке» капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием столовую и медицинский блок, благоустроили близлежащую территорию, выполнили косметический ремонт всех корпусов. В «Смене» осуществили ремонт бассейна, банного корпуса и также выполнили косметический ремонт всех корпусов.

К юбилею Дворца разрабатывается концепция проведения цикла праздничных мероприятий.