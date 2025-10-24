Пятница, 24 октября, 2025
Друг спасённой на Иремеле туристки рассказал, почему нашли Захарову, но не Усольцевых

Алексей Самохин
Поиски семьи Усольцевых продолжаются без остановки. Фото: t.me/mchskrsk

На горе Большой Иремель завершились поиски пропавшей туристки из Челябинской области Полины Захаровой. Девушку нашли живой спустя четыре дня после исчезновения. Историю её спасения сравнивают с делом семьи Усольцевых, пропавших в тайге под Красноярском. Однако друг Полины Михаил Куликовский, участвовавший в поисках, объяснил, почему их случаи — разные.

Четыре дня в горах

Полину Захарову искали почти четыре суток. Девушку обнаружили живой, но с обморожением ног второй степени. Сейчас она находится в больнице города Юрюзань.

Как рассказал «Московскому комсомольцу» её друг Михаил Куликовский, туристка неоднократно бывала на Иремеле, но на этот раз допустила ошибку при спуске. 

«Полина шла почти правильно, но в темноте решила, что уходит не на ту сторону, и снова поднялась на вершину. Там началась пурга. Она укрылась между камней, а утром спустилась уже не туда — к болотам. Вторую ночь провела там. Мы нашли её, потому что понимали логику движения», — отметил он.

По его словам, Полина выжила благодаря выносливости и подготовке. 

«Она шла сама, несмотря на обморожение. На третью ночь уже готовила себе место из лапника. Полина сильная волей, только поэтому выжила», — добавил Куликовский.

Читайте также: Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Почему Усольцевых найти не удалось

Журналисты сравнили историю Захаровой с исчезновением семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в красноярской тайге. Их поиски продолжаются, но результатов нет. Куликовский уточнил, что не знаком с местностью, где исчезли Усольцевы, и не следил за этой операцией, однако отметил общие проблемы в организации подобных поисков.

«Когда нет чёткой координации, теряется время. В нашем случае помогло то, что мы знали местность. Вокруг Полины собрались друзья — около 30 человек. Мы действовали вместе и понимали, где искать. Сотрудники МЧС работали, но многие были без опыта в горах. Вертолёт летал прямо над Полиной, но не заметил её», — рассказал он.

Читайте также: Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Куликовский признал, что взаимодействие между подразделениями МЧС из разных регионов не всегда было налажено. 

«Такое ощущение, что стопроцентного взаимодействия не было. Нас, волонтёров, воспринимали как тех, кого потом самих придётся спасать. Пришлось идти пешком 14 километров до подножия горы, хотя у МЧС была техника. Спасли ситуацию местные жители — они бесплатно возили нас до КПП», — отметил он.

По словам мужчины, к моменту приезда поисковиков из «ЛизаАлерт» штаб уже был развёрнут на базе «Пилигримм», где добровольцам предоставили ночлег и питание.

«Я не осуждаю никого. Каждый делал, что мог. Но при должном руководстве всё можно было организовать эффективнее», — добавил он.

«Люди незаменимы»

Куликовский уверен, что успех поисков зависит не только от техники, но и от человеческого участия.

«Техника — это хорошо. Но когда ею управляет человек, который умеет её применять вовремя, — ещё лучше. А без людей ни один лес не прочешешь. Проблема в том, что простых людей, желающих помочь, официально не ценят: за них несут ответственность. Поэтому стараются не взаимодействовать. Но мы делали одно дело, и информации никто не жалел», — заключил он.

