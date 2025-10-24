Пятница, 24 октября, 2025
Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Алексей Самохин
Фото: t.me/mchskrsk

История семьи Усольцевых из Красноярского края остаётся одной из самых загадочных. 28 сентября 2025 года Сергей (64 года), его супруга Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в Кутурчинское Белогорье — и больше их никто не видел.

Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием более 1500 человек, собак и авиации, не найдено ни одного следа семьи. Следственный комитет, спасатели и местные жители выдвинули свыше 15 версий, пишет aif.ru

1. Несчастный случай

Основная версия — трагический несчастный случай. По словам пресс-секретаря Следственного комитета по Красноярскому краю Юлии Арбузовой, она остаётся приоритетной. Однако тела не найдены, и следствие не исключает других сценариев, включая криминальные.

2. Семья заблудилась

Коллега Сергея Усольцева рассказал, что глава семьи часто действовал импульсивно. Несмотря на опыт, он мог недооценить сложность маршрута и погодные условия. В день исчезновения температура в горах резко упала с +20 до 0 градусов.

Читайте также: Друг спасённой на Иремеле туристки рассказал, почему нашли Захарову, но не Усольцевых

3. Случайный выстрел

Криминалист Михаил Игнатов допустил, что один из членов семьи мог погибнуть от случайного выстрела, а остальных могли убрать как свидетелей.

4. Нападение браконьеров

Местные охотники считают возможным, что семья столкнулась с браконьерами. Однако эксперты сомневаются: наказание за отстрел зверей несоизмеримо мягче, чем за убийство людей.

5. Падение в каменный разлом

Поисковики указывают, что Белогорье состоит из тысяч каменных глыб и глубоких провалов. Люди могли оступиться и попасть в расщелину, где их невозможно заметить.

6. Нападение медведя

Следы нападения животных не обнаружены. Охотники отмечают, что медведи редко атакуют сразу нескольких человек и, как правило, избегают столкновений.

Читайте также: Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

7. Волчья стая

Эта версия также признана маловероятной. Осенью волки обеспечены пищей и стараются держаться подальше от людей.

8. Побег за границу

Некоторые блогеры предположили, что семья могла сбежать — якобы Усольцев имел связи с зарубежными организациями. Следственный комитет это опроверг: у семьи не было долгов и конфликтов.

9. Спасение старообрядцами

В тайге живут староверы, и часть волонтёров надеялась, что они могли приютить пропавших. Однако в ближайших поселениях Усольцевых не видели.

10. Попадание в ловушку

По мнению охотников, вероятность того, что семья угодила в волчью яму, крайне мала — на охраняемой территории таких капканов быть не должно.

11. Нападение сектантов

Одна из самых тревожных версий связана с бывшими последователями Виссариона, жившими в этих местах. Но подтверждений этому нет.

Читайте также: Сын что-то скрывает, считает блогер, искавший пропавшую семью Усольцевых

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

12. Побег от долгов

Эта версия рассматривалась, но в ходе проверки выяснилось, что семья не имела кредитных обязательств и не готовилась к переезду.

13. Гибель в горном озере

Есть предположение, что Усольцевы направились к озеру Атласное. Оно глубокое и труднодоступное. При несчастном случае на воде следов действительно могло не остаться.

14. Нападение беглого преступника

В регионе объявлен розыск подозреваемого в преступлениях против детей, но следователи считают его маловероятным участником событий — совпадений по месту и времени нет.

15. Мистическая версия

К поискам подключались экстрасенсы, утверждавшие, что семья «заперта в древнем месте силы». Руководитель поисков Светлана Торгашина призналась, что подобные сообщения только мешали: многие присылали ложные координаты.

Большинство опрошенных экспертов склоняются к одной версии: Усольцевы заблудились в горах и погибли от переохлаждения. Пока следователи и волонтёры продолжают поиски, судьба семьи остаётся неизвестной.

