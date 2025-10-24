Опубликованы 15 версий загадочного исчезновения семьи Усольцевых в тайге

История семьи Усольцевых из Красноярского края остаётся одной из самых загадочных. 28 сентября 2025 года Сергей (64 года), его супруга Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в Кутурчинское Белогорье — и больше их никто не видел.

Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием более 1500 человек, собак и авиации, не найдено ни одного следа семьи. Следственный комитет, спасатели и местные жители выдвинули свыше 15 версий, пишет aif.ru.

1. Несчастный случай

Основная версия — трагический несчастный случай. По словам пресс-секретаря Следственного комитета по Красноярскому краю Юлии Арбузовой, она остаётся приоритетной. Однако тела не найдены, и следствие не исключает других сценариев, включая криминальные.

2. Семья заблудилась

Коллега Сергея Усольцева рассказал, что глава семьи часто действовал импульсивно. Несмотря на опыт, он мог недооценить сложность маршрута и погодные условия. В день исчезновения температура в горах резко упала с +20 до 0 градусов.

3. Случайный выстрел

Криминалист Михаил Игнатов допустил, что один из членов семьи мог погибнуть от случайного выстрела, а остальных могли убрать как свидетелей.

4. Нападение браконьеров

Местные охотники считают возможным, что семья столкнулась с браконьерами. Однако эксперты сомневаются: наказание за отстрел зверей несоизмеримо мягче, чем за убийство людей.

5. Падение в каменный разлом

Поисковики указывают, что Белогорье состоит из тысяч каменных глыб и глубоких провалов. Люди могли оступиться и попасть в расщелину, где их невозможно заметить.

6. Нападение медведя

Следы нападения животных не обнаружены. Охотники отмечают, что медведи редко атакуют сразу нескольких человек и, как правило, избегают столкновений.

7. Волчья стая

Эта версия также признана маловероятной. Осенью волки обеспечены пищей и стараются держаться подальше от людей.

8. Побег за границу

Некоторые блогеры предположили, что семья могла сбежать — якобы Усольцев имел связи с зарубежными организациями. Следственный комитет это опроверг: у семьи не было долгов и конфликтов.

9. Спасение старообрядцами

В тайге живут староверы, и часть волонтёров надеялась, что они могли приютить пропавших. Однако в ближайших поселениях Усольцевых не видели.

10. Попадание в ловушку

По мнению охотников, вероятность того, что семья угодила в волчью яму, крайне мала — на охраняемой территории таких капканов быть не должно.

11. Нападение сектантов

Одна из самых тревожных версий связана с бывшими последователями Виссариона, жившими в этих местах. Но подтверждений этому нет.

12. Побег от долгов

Эта версия рассматривалась, но в ходе проверки выяснилось, что семья не имела кредитных обязательств и не готовилась к переезду.

13. Гибель в горном озере

Есть предположение, что Усольцевы направились к озеру Атласное. Оно глубокое и труднодоступное. При несчастном случае на воде следов действительно могло не остаться.

14. Нападение беглого преступника

В регионе объявлен розыск подозреваемого в преступлениях против детей, но следователи считают его маловероятным участником событий — совпадений по месту и времени нет.

15. Мистическая версия

К поискам подключались экстрасенсы, утверждавшие, что семья «заперта в древнем месте силы». Руководитель поисков Светлана Торгашина призналась, что подобные сообщения только мешали: многие присылали ложные координаты.

Большинство опрошенных экспертов склоняются к одной версии: Усольцевы заблудились в горах и погибли от переохлаждения. Пока следователи и волонтёры продолжают поиски, судьба семьи остаётся неизвестной.