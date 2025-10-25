Рецидивистка из Рязанской области сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Она рассказала, что в её квартиру проникла неизвестная женщина, которая, воспользовавшись предлогом, вынудила её открыть дверь. Злоумышленница сорвала с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылась.

Сотрудники уголовного розыска опросили пострадавшую и по описанию смогли установить личность нападавшей. Ею оказалась 34-летняя жительница города Михайлова, которая ранее неоднократно была судима за кражи из квартир.

Полицейские провели рейд по улицам города, прилегающим к дому потерпевшей, и вскоре обнаружили разыскиваемую. Злоумышленница была задержана, а похищенное украшение изъято.

По предварительным данным, 34-летняя женщина в последнее время страдала от зависимости от синтетических наркотиков. Она целенаправленно искала возможность украсть деньги или ценные вещи, чтобы приобрести запрещённые вещества. Подойдя к двери пенсионерки, она под предлогом возврата долга попросила её открыть. Потерпевшая удивилась, так как никому недавно не одалживала деньги, но всё же открыла дверь. Злоумышленница сразу же набросилась на пенсионерку, сорвала с её шеи золотую цепочку и убежала. Украшение она планировала продать знакомому, но её планы были нарушены сотрудниками полиции.

Следователь возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемую заключили под стражу.