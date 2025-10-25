Суббота, 25 октября, 2025
9.5 C
Рязань
Происшествия

Рецидивистка из Рязанской области сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/umvd62

Рецидивистка из Рязанской области сорвала золотую цепочку с шеи пенсионерки. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Она рассказала, что в её квартиру проникла неизвестная женщина, которая, воспользовавшись предлогом, вынудила её открыть дверь. Злоумышленница сорвала с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылась.

Сотрудники уголовного розыска опросили пострадавшую и по описанию смогли установить личность нападавшей. Ею оказалась 34-летняя жительница города Михайлова, которая ранее неоднократно была судима за кражи из квартир.

Полицейские провели рейд по улицам города, прилегающим к дому потерпевшей, и вскоре обнаружили разыскиваемую. Злоумышленница была задержана, а похищенное украшение изъято.

По предварительным данным, 34-летняя женщина в последнее время страдала от зависимости от синтетических наркотиков. Она целенаправленно искала возможность украсть деньги или ценные вещи, чтобы приобрести запрещённые вещества. Подойдя к двери пенсионерки, она под предлогом возврата долга попросила её открыть. Потерпевшая удивилась, так как никому недавно не одалживала деньги, но всё же открыла дверь. Злоумышленница сразу же набросилась на пенсионерку, сорвала с её шеи золотую цепочку и убежала. Украшение она планировала продать знакомому, но её планы были нарушены сотрудниками полиции.

Следователь возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемую заключили под стражу.

Последние новости

«Ночь искусств» пройдет 3 ноября в музее Сергея Есенина в селе Константиново

В Каретном дворе в 12.00 и 16.00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть»

Зулайхо Кадирова подчеркнула значимость укрепления культурных связей между Россией и Узбекистаном

Кадирова отметила, что узбекская культура успешно развивается в Рязани.

Президент РФ наградил две рязанские семьи орденом «Родительская слава»

Дмитрий и Анна Махровы воспитывают пятерых детей. Отец — потомственный военный, мать — домохозяйка.

Останки красноармейца Александра Синицина захоронили в Рязанской области

Останки Александра Михайловича были обнаружены в 2025 году во время поисковых работ.

Солист Мариинского театра проведет урок танца в Рязани

Занятие проведет Юрий Зиннуров, художественный руководитель Рязанского театра балета и солист Мариинского театра, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку на Рязанскую область

В ночь с 24 на 25 октября над территорией России был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Молодёжи посоветовали откладывать на пенсию и не надеяться на государство

Молодые россияне ещё не успели переварить заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова о том, что в старости их ждут мизерные пенсионные выплаты, не покрывающие даже базовые потребности для выживания. А тут грянул новый гром.

Самый маленький ребенок 2025 года родился в Рязани

Девочка родилась на экстремально раннем сроке с весом всего 480 граммов.

Онколог Черемушкин назвал два вида рака, которые можно определить по внешним признакам

Злокачественные новообразования возникают в тканях с нарушенной структурой и функциями, где защитные механизмы дают сбой. В норме ежедневно в человеческом организме формируется множество раковых клеток, которые уничтожаются и не развиваются в болезнь.

Два беспилотника уничтожили над Рязанской областью этой ночью

Всего в РФ в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Премьера постановки «Волшебный цветок» состоялась в Музыкальном театре

Началась работа над мини-спектаклем с творческой лаборатории «Свет внутри тебя»

Полковник Ходаренок описал трехэтапный ответ России с ядерным оружием

Отставной полковник Михаил Ходаренок озвучил возможный сценарий действий России в случае глубоких ударов ВСУ по территории страны.

Угроза атаки беспилотников объявлялась в Рязани и области ночью

Угрозу атаки беспилотников отменили утром 25 октября.

Рязанцев приглашают на заключительный общегородской субботник

Работы проведут на нескольких локациях.