В центре Рязани за 53 млн продают особняк, декорированный мальтийской плиткой

В центре Рязани выставлен на продажу особняк стоимостью 53 миллиона рублей. Информация об этом размещена на площадке Avito.

Здание 1995 года постройки находится по адресу ул. Вознесенская, 53. Площадь трёхэтажной постройки достигает 347,6 м².

В объявлении авторы указывают, что это не просто строение, а художественное произведение для искушённых. Архитектурный план разработал известный зодчий Сенченко, а экстерьер декорирован уникальной мозаикой из мальтийской плитки, созданной художником Агеевым.

Продавец уточняет, что внутри расположены четыре спальни, санузлы, зал, гостиная, кухонная зона, помещение с камином, душевая, бильярдная и баня. На территории участка в 7 соток находятся хозпостройки, гараж, вольер, бассейн с баней и парковочная зона.