Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Жительница Рязанской области приняла участие в шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница». Выпуск с участием рязанки вышел в эфир 20 октября 2025 года.

Повар-кондитер Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок. В состав пирога вошли куриные яйца с зеленым луком, куриное филе, шампиньоны, обжаренные с луком, и фирменные тонкие блины. Блюдо подавалось с соленьями. Кроме того, рязанка привезла для шефов небольшие подарки, среди которых были пряники.

«Я училась в техникуме, потом меня позвали туда работать, заведовать столовой. Я кормлю наших студентов», — рассказала о себе Алёна Михайлова.

«Алёна, я вам скажу так: это произведение искусства. Это я вам говорю как кондитер, просто с ума сойти. И какое тоненькое тесто сверху, ни в одном месте не лопнуло. Стопроцентное «да»», — высказался о блюде рязанки Ренат Агзамов.

«Фантастика. Курник шикарный, отдельный респект за соленья. Я однозначно говорю вам: «да». Вы большая молодец», — оценил блюдо Константин Ивлев.

Получив «да» от обоих шеф-поваров, Алёна выбрала команду кондитера Рената Агзамова.

В первом этапе командных соревнований участники получили задание приготовить одно из самых знаменитых блюд Англии — пирог с говядиной и почками.

«Почки мягкие, нежные, единственное, когда готовишь со слоеным тестом, оно впитывает пары и не раскрывается, не поднимается. Блюдо неплохое, вкусное, но ваш курник намного вкуснее», — прокомментировал блюдо Алёны наставник команды Ренат Агзамов.

Во втором этапе задания командам давал шеф соперников. Участники готовили блюда в стиле «русского дворянства».

Представительница Рязанской области приготовила мясо по-строгановски с картофельным пюре, в начинке присутствовал белый гриб. Шефы оценили блюдо как неплохое, но назвали его жирным.

К сожалению, по решению Константина Ивлева Алёна покинула проект после второго этапа.