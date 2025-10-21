В Приморье медведь второй раз напал на одного и того же мужчину — и тот снова выжил

На жителя Приморья второй раз за жизнь напал медведь — и второй раз он сумел выжить.

Как сообщает SHOT, невероятная история везения и невезения одновременно произошла недалеко от села Лазо. 49-летний мужчина отправился в лес собирать шишки и неожиданно столкнулся с хищником. Попытки отпугнуть косолапого не сработали — зверь напал, нанеся тяжёлые травмы.

У пострадавшего — переломы лицевых костей, множественные рваные раны головы и тела, повреждён глаз. По словам медиков, длина некоторых ран достигала 16 сантиметров.

Спасло мужчину лишь то, что медведь, по всей видимости, был сыт — потерял интерес и ушёл, оставив человека в живых. Собиратель шишек сумел сам выбраться из леса и вызвать скорую. В больнице Находки его зашивали полтора часа.

Позже выяснилось, что десять лет назад этот же мужчина уже пережил нападение медведя — тогда его тоже удалось спасти врачам.