Эксперты дали прогноз на изменение ключевой ставки ЦБ РФ

Большинство экономистов, опрошенных Forbes, считают, что Банк России 24 октября сохранит ключевую ставку на уровне 17%, сделав паузу в снижении после трёх последовательных понижений с летнего пика в 21%. Девять из двенадцати экспертов полагают, что регулятор будет осторожен из-за усиления инфляционного давления, роста кредитования и высоких инфляционных ожиданий.

По оценке аналитиков, сигнал ЦБ останется нейтральным — регулятор продолжит оценивать устойчивость замедления инфляции и динамику потребительского спроса.

Главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко прогнозирует, что ставка останется неизменной, но с конца года начнётся новый цикл её постепенного снижения — до 12% к середине 2026 года, сообщает Банки.ру.

Экономист отметил, что в сентябре–октябре инфляция стабилизировалась на уровне 8,0–8,1% год к году, а рост цен ускорился по большинству позиций потребительской корзины. Среди причин — повышение цен на топливо и ожидание увеличения НДС, которое может добавить около 1 п.п. к инфляции в период с октября по февраль.

«Регулятор, вероятнее всего, выберет между сохранением ставки на уровне 17% и её снижением на 0,5 п.п.», — считает Мелащенко. — «Сохранив ставку, ЦБ может смягчить сигнал и указать на возможность возобновления снижения уже на следующих заседаниях».

В наиболее консервативных сценариях ставка может остаться на текущем уровне до конца 2025 года, если инфляционные риски сохранятся.

Впрочем, полного единодушия по поводу исхода октябрьского заседания Банка России среди экономистов нет. Сентябрьские цифры по инфляции вполне допускают снижение ставки до 16%, считает директор по инвестициям «Астра УА» Дмитрий Полевой — они складываются по нижним границам июльских ожиданий ЦБ.