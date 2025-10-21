Учёные РГУ назвали дату, когда в Рязанскую область придёт снег

В конце октября активный циклон приблизится к центральным регионам России, это увеличит вероятность снегопадов. Изначально снег прогнозировали и в Рязанской области, но данные уточнились. Новую дату, когда в регионе может выпасть снег, обнародовали учёные НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

Согласно расчётам синоптиков, снег в ближайшее время с высокой вероятностью пройдёт южнее — в Черноземье. В ночь на среду в районе Воронежа, Курска и Белгорода ожидаются осадки в виде мокрого снега. На несколько часов там образуется снежный покров. В Рязанской области осадков не предвидится, зато возможны густые туманы, особенно на юго-западе региона.

Связано это, по словам учёных, с тем, что холодный воздух поступает в южные области через Смоленск и Брянск. Над Рязанью же проходит более тёплый поток с Южного Урала. В результате в центральной России складывается необычное распределение температур: в южных регионах становится холоднее, что как раз может привести к выпаданию снега.

Циклон оказался теплее, чем предполагалось изначально, а его холодный центр сместился дальше от рязанского региона. Это снизило интенсивность осадков и исключило снег в ближайшие дни. По предварительным оценкам, первые снегопады в Рязани возможны только в начале ноября.