Экономист Холод назвал продукты, которые скоро подорожают в России 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В ближайшее время в России овощи и фрукты подорожают примерно на 15%. Рост цен связан с объективными причинами — сезонностью и логистикой. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод в интервью «Абзацу».

«Сейчас в России массово переходят на тепличные овощи, то же самое происходит и в соседних странах. Поэтому вскоре на 10–15% подорожают огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и другие овощи. Производители фруктов и овощей находятся всё дальше, логистика усложняется, из-за чего объективно растёт себестоимость», — пояснил эксперт.

По словам экономиста, традиционно перед Новым годом дорожают продукты, связанные с праздничным столом. В меньшей степени поднимутся цены на товары из социального списка, а сильнее всего — на деликатесы из-за роста спроса.

«Цены на мясо и курицу останутся стабильными, так как спрос снижается, а производство достаточное. Рыба уже подорожала настолько, что дальнейший рост может вызвать негативную реакцию рынка. В сельском хозяйстве сейчас нет факторов, которые могли бы привести к удорожанию хлеба и других мучных изделий, включая макароны. Молочная продукция уже подорожала, и я не ожидаю нового роста цен, если только не возникнет искусственный ажиотаж», — добавил Холод.

