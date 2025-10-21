Вторник, 21 октября, 2025
Елена Рохлина покинула пост министра культуры Рязанской области

Анастасия Мериакри
Елена Васильева, фото с личной страницы ВК

Елена Рохлина покинула пост министра культуры Рязанской области. Информация о чиновнице пропала с сайта регионального правительства 21 октября. Теперь исполняет обязанности главы Минкульта Елена Солохина.

Напомним, что с 14 июня 2023 года Елена Рохлина (Васильева) была заместителем министра культуры Рязанской области. С 4 октября 2023 года она исполняла обязанности министра культуры Рязанской области. 18 сентября 2024 года Рохлина официально стала министром культуры Рязанской области.

Елена Рохлина (Васильева) родилась в Рязани в 1966 году. В 1990 году она окончила Рязанский государственный педагогический институт имени С.А. Есенина и получила квалификацию «преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию» по специальности «дошкольная педагогика и психология».

В 2012 году она завершила обучение в ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» и получила квалификацию юриста по специальности «юриспруденция».

Занимала должность педагога-организатора в муниципальном подростковом клубе комитета по делам молодежи мэрии Рязани. С 1993 по 1994 год служила инспектором первой категории в комитете по делам молодежи мэрии Рязани.

С 1994 по 2008 год Елена Васильева работала на государственной гражданской службе в Администрации Рязанской области, а затем в аппарате Губернатора и Правительства области. С 2008 по 2010 год она замещала должности помощника заместителя Председателя Правительства Рязанской области и руководителя секретариата этого заместителя.

С 2010 по 2023 год Елена занимала должность начальника главного управления ЗАГС Рязанской области.

В октябре 2024 года Елена Васильева вышла замуж за бывшего военнослужащего и предпринимателя Михаила Рохлина и сменила фамилию на Рохлина. Елена Рохлина вошла в состав рабочей группы, которая занимается подготовкой проекта «Рязань – новогодняя столица» в качестве секретаря.

Елена Рохлина (Васильева) за время службы награждена почетной грамотой Губернатора Рязанской области, знаком «Благодарность от земли Рязанской», почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью», Почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации и серебряной медалью Министерства юстиции «За содействие».

