Стали известны новые подробности убийства режиссёра Сергея Политика 

Алексей Самохин
В убийстве режиссёра и кинооператора Сергея Политика подозревают неизвестного молодого человека, которому погибший сделал замечание. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Напомним, российский режиссёр и кинооператор Сергей Политик был убит возле своего дома 19 октября

«Он вышел покурить — и его зарезали», — рассказал коллега погибшего Владимир Стуканов, отметив, что Политик был «абсолютно бесконфликтным человеком».

По данным Baza преступление совершено у подъезда дома на улице Сталеваров в Москве, где жил 56-летний кинематографист. Сергей сделал замечание молодому человеку, который странно себя вел, после чего тот накинулся на него с ножом. 

Возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого. 

Сергей Политик работал в качестве оператора-постановщика над сериалом «Закрытая школа» и фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».

Сергей Политик окончил ВГИК и работал над множеством фильмов и сериалов, среди которых «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает», «Восьмой участок» и другие проекты. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.

