РГУ им. С.А. Есенина объявил о старте конкурса «Профессионал года»

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина организует региональный конкурс профессионального мастерства «Профессионал года». Главная задача конкурса — выявить и поддержать лучших специалистов, а также повысить престиж профессий, наиболее значимых для развития нашего региона.
В 2025 году состязание пройдет по восьми номинациям:
• «Профессионал года в сфере образования»;
• «Профессионал года в сфере экономики»;
• «Профессионал года в сфере юриспруденции»;
• «Профессионал года в сфере журналистики»;
• «Профессионал года в сфере информационных технологий»;
• «Профессионал года в сфере культуры и туризма»;
• «Профессионал года в сфере спорта»;
• «Профессионал года в сфере психологии».
Прием конкурсных заявок продлится до 16 ноября. Имена победителей станут известны 16 декабря. Подать заявку можно на сайте университета.