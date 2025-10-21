РГУ им. С.А. Есенина объявил о старте конкурса «Профессионал года»

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина организует региональный конкурс профессионального мастерства «Профессионал года». Главная задача конкурса — выявить и поддержать лучших специалистов, а также повысить престиж профессий, наиболее значимых для развития нашего региона.

В 2025 году состязание пройдет по восьми номинациям:

• «Профессионал года в сфере образования»;

• «Профессионал года в сфере экономики»;

• «Профессионал года в сфере юриспруденции»;

• «Профессионал года в сфере журналистики»;

• «Профессионал года в сфере информационных технологий»;

• «Профессионал года в сфере культуры и туризма»;

• «Профессионал года в сфере спорта»;

• «Профессионал года в сфере психологии».

Прием конкурсных заявок продлится до 16 ноября. Имена победителей станут известны 16 декабря. Подать заявку можно на сайте университета.