Суд обязал администрацию Рязани принять бесхозяйную детскую площадку на баланс

Прокуратура Железнодорожного района Рязани добилась через суд постановки на баланс города бесхозяйной детской площадки.

В ходе проверки было установлено, что игровая зона у дома №17 на улице Татарской, оснащенная качелями, песочницей, шведской стенкой и скамейками, не находилась в ведении городской администрации. Также выяснилось, что земля под объектом не была сформирована и не стояла на кадастровом учете.

На основании искового заявления прокурора суд вынес решение о принудительной передаче всего оборудования на баланс муниципалитета, что обеспечит его официальное обслуживание и содержание.