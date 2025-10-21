Убийцей режиссёра Сергея Политика мог оказаться наркозакладчик

В СМИ появилась версия, что убийцей оператора и режиссёра Сергея Политика мог оказаться наркозакладчик. Мужчину смертельно ранили в Москве около его подъезда 19 октября.

Телеграм-канал Readovka пишет: Политик вышел покурить и столкнулся с «кладменом». Тот пытался войти в подъезд без ключей. Как итог — завязался конфликт, обернувшийся ножевым ранением.

— Он несколько лет боролся с закладчиками, опасаясь за дочь и соседей, — рассказывают родственники Сергея Политика журналистам.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть первые секунды после рокового удара ножом. Там заметно, что мужчина вытирает кровь платком с ножа. Через секунду лицом на асфальт падает другой мужчина. Уже известно, что «скорая» приехала на место происшествия, когда Политик был жив. Но до больницы его довезти не успели.

Предполагается, что убийцей Сергея Политика может являться Армен С. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают правоохранители.

Сергей Политик окончил ВГИК и работал над множеством фильмов и сериалов, среди которых «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает», «Восьмой участок» и другие проекты. 8 октября режиссёру исполнилось 56 лет.