Старейшая россиянка незадолго до смерти раскрыла секрет долголетия

Никита Рязанцев
Умершая в понедельник старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина незадолго до смерти раскрыла секрет долголетия, пишет 76.RU.

Женщине было 114 лет. Она родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю.

«Ума нет, вот и живу. Я бы никому не желала столько лет. Я глуховата, слеповата. Жизни нет», — признавалась Гадючкина.

В то же время, несмотря на самокритичность, жительница Ярославля сохранила ясную память.

С пятнадцати лет Клавдия Михайловна трудилась на фабрике «Красный перевал» в Дзержинском районе. Ее профессиональный путь длился более полувека. Сначала она работала прядильщицей, а затем перешла на должность помощника мастера цеха.

«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища!» — жаловалась женщина..

Гадючкина родила и вырастила троих детей, у нее шестеро внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.

С долгожительницей простятся второго декабря.

