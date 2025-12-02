Старейшая россиянка незадолго до смерти раскрыла секрет долголетия

Умершая в понедельник старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина незадолго до смерти раскрыла секрет долголетия, пишет 76.RU.
Женщине было 114 лет. Она родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю.
В то же время, несмотря на самокритичность, жительница Ярославля сохранила ясную память.
С пятнадцати лет Клавдия Михайловна трудилась на фабрике «Красный перевал» в Дзержинском районе. Ее профессиональный путь длился более полувека. Сначала она работала прядильщицей, а затем перешла на должность помощника мастера цеха.
Гадючкина родила и вырастила троих детей, у нее шестеро внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.
С долгожительницей простятся второго декабря.