Опубликовано видео первых секунд после убийства режиссёра Политика

В Сети опубликовано видео первых секунд после убийства режиссёра Сергея Политика в Москва. Кадры с камеры видеонаблюдения подъезда публикует телеграм-канал SHOT.

На видео можно заметить, как мужчина вытирает нож от крови и затем прячет его. Через секунду в кадре появляется раненый Политик. Он падает на асфальт.

Напомним, режиссёр и оператор Сергей Политик был зарезан около дома 19 октября. Трагедия произошла на улице Сталеваров. Уже известно, что Сергей сделал замечание молодому человеку, который вёл себя странно. Тот в итоге накинулся на него с ножом. Сергея повезли в больницу, но от полученного ранения он скончался по пути.

Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, убийцей может быть Армен С.