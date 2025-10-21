Следком назвал приоритетную версию пропажи семьи Усольцевых

В расследовании дела о пропаже семьи Сергея и Ирины Усольцевых с пятилетней дочерью в Красноярском крае приоритетной версией остается несчастный случай. Об этом журналистам сообщили в региональном главке Следственного комитета, пишет РИА Новости.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября недалеко от посёлка Кутурчин, отправившись по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов органами СК возбуждено уголовное дело.

«Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай», — сообщила официальный представитель Следкома.

Специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» смогли зафиксировать радиосигнал телефона Сергея Усольцева. Сигнал был пойман в семи километрах от посёлка Кутурчин.

Читайте также: Спасатель Киселёв: полицию заинтересовала пропажа Усольцевых после появления новых деталей

Активные поиски семьи были завершены неделю назад, 12 октября, о чем сообщали в региональном отделении «ЛизаАлерт». Поиск перешёл в режим точечных задач.

Поисками занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В СК уточняли, что обследованием каменных россыпей и пещер займутся опытные альпинисты и спелеологи.

Запрос полиции на возобновление поисковых работ семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, может быть связан с появлением новых обстоятельств. Об этом 20 октября в беседе с ИА «Регнум» сообщил спасатель и альпинист Денис Киселёв.

Ранее, 18 октября, профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» заявило, что группа специалистов на квадроциклах вновь выехала в район исчезновения семьи. В организации уточнили, что поиски возобновлены по заявке полиции.

Читайте также: Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых