Бывший рязанский вице-губернатор Греков не жаловался на содержание в колонии

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков не жаловался на содержание в колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Рязанской области.

Как стало известно, с жалобами в ОНК он не обращался.

Напомним, Игорь Греков получил срок 17 лет колонии строгого режима за взятки и хищение бюджетных средств. Пост вице-губернатора она занимал с 2017 года по 2021 год.

Общая сумма взяток превысила 136 миллионов рублей. Кроме того, Греков похитил более 15 миллионов рублей из бюджета при закупке дорожной техники.

С учётом позиции прокурора суд назначил ему наказание: 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 400 миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности сроком на 12 лет.