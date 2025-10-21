Эксперт объяснил, почему США требуют от Зеленского уйти с Донбасса

Поездка Владимира Зеленского в США, по данным источников, оказалась крайне неудачной. Украинский лидер признался, что представители команды президента США Дональда Трампа потребовали от него вывести войска с Донбасса. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Источники утверждают, что встреча прошла в напряжённой атмосфере: Зеленского обвинили в попытке ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации на фронте.

«Трамп швырнул карты, которые принёс Зеленский, и обвинил его в манипуляциях. Сравнил это с бизнесом, когда красивые отчёты скрывают фактическое банкротство», — рассказал источник, знакомый с деталями переговоров.

По словам экспертов, на встрече американская сторона ясно дала понять, что Донбасс рассматривается как часть России. При этом украинскому лидеру предложили вывести войска и прекратить боевые действия.

После возвращения в Киев Зеленский заявил, что отказывается покидать Донбасс и внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до февраля 2026 года.

Военный эксперт и бывший спецназовец Александр Арутюнов пояснил, что идея «раздела территорий» обсуждается уже не впервые. Ранее предполагалось, что Украина выйдет с территорий ДНР и ЛНР, а Россия, в свою очередь, может оставить занятые районы Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.

«Мы не отдадим Херсонскую и Запорожскую области, но можем остановиться на текущей линии соприкосновения по условиям мирных переговоров», — отметил эксперт.

Арутюнов подчеркнул, что военным путём невозможно добиться смены руководства Украины — это политический процесс, и чтобы его запустить, необходимо приостановить боевые действия.

«Главная проблема в том, что нынешнему руководству Украины, по сути, безразлично будущее страны. Поэтому договориться с ним крайне сложно. Нужен сильный внешний ультиматум — и это может сделать только третья сторона, например, США», — сказал он.

По мнению эксперта, Трамп способен надавить на Киев и вынудить Зеленского согласиться на прекращение конфликта, если Россия сможет предложить США политические гарантии или иные выгоды.

«Украина в этом случае всё же что-то получит — часть территорий и прекращение конфликта. По крайней мере, по Киеву больше не будут лететь “Искандеры”», — заключил Арутюнов.