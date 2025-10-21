В октябре жители Земли смогут наблюдать уникальное зрелище — комету C/2025 A6 (Lemmon), которая возвращается к Земле впервые за более чем 1300 лет. Это небесное тело, последний раз появлявшееся в 670 году, пролетит на расстоянии 89 миллионов километров и будет видно без специальных приборов. Наилучшая видимость ожидается 21 октября перед восходом солнца на северо-востоке и в вечерних сумерках на северо-западе, хотя для подробного рассмотрения всё же пригодится бинокль.

Особый интерес вызывает астрологическая трактовка события. По словам эксперта Бориса Зака, визит кометы совпадает с редким астрономическим явлением — прохождением Плутона через знак Водолея. Именно такая же конфигурация наблюдалась в VII веке, во время предыдущего появления кометы.

Как отпетил эксперт изданию Life, Плутон в астрологической традиции олицетворяет глубинные преобразования, крушение отживших структур и рождение нового порядка. Водолей же символизирует революционные идеи, свободу и коллективные ценности. Их сочетание может дать мощный импульс для глобальных изменений.

Исторические параллели действительно поражают: в 670-х годах шло активное формирование арабского халифата, перекраивалась политическая карта Европы, Китай переживал эпоху восстаний и реформ. Старый миропорядок уступал место новой реальности. Современный мир, по мнению специалиста, переживает схожий период трансформации. Однополярная система уходит в прошлое, возникают новые центры влияния, международные институты теряют авторитет. Повсеместно растёт запрос общества на свободу и справедливость, что проявляется в протестных движениях по всему миру.

Государства, по словам Зака, пытаются сохранить контроль, цепляясь за устаревшие модели, однако процесс изменений уже необратим. Пока Плутон находится в Водолее, мы будем свидетелями фундаментального переустройства мира.

В контексте всех этих событий появление редкой кометы становится не просто астрономическим событием, но и символическим маркером глубинных исторических процессов. Если доверять астрологическим трендам, они уже начали менять привычную картину мира.