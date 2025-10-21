Вторник, 21 октября, 2025
5.8 C
Рязань
Интересное

На небе появилась комета, которую не видели 1350 лет. Она сулит передел мира

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

В октябре жители Земли смогут наблюдать уникальное зрелище — комету C/2025 A6 (Lemmon), которая возвращается к Земле впервые за более чем 1300 лет. Это небесное тело, последний раз появлявшееся в 670 году, пролетит на расстоянии 89 миллионов километров и будет видно без специальных приборов. Наилучшая видимость ожидается 21 октября перед восходом солнца на северо-востоке и в вечерних сумерках на северо-западе, хотя для подробного рассмотрения всё же пригодится бинокль.

Особый интерес вызывает астрологическая трактовка события. По словам эксперта Бориса Зака, визит кометы совпадает с редким астрономическим явлением — прохождением Плутона через знак Водолея. Именно такая же конфигурация наблюдалась в VII веке, во время предыдущего появления кометы.

Как отпетил эксперт изданию Life, Плутон в астрологической традиции олицетворяет глубинные преобразования, крушение отживших структур и рождение нового порядка. Водолей же символизирует революционные идеи, свободу и коллективные ценности. Их сочетание может дать мощный импульс для глобальных изменений.

Исторические параллели действительно поражают: в 670-х годах шло активное формирование арабского халифата, перекраивалась политическая карта Европы, Китай переживал эпоху восстаний и реформ. Старый миропорядок уступал место новой реальности. Современный мир, по мнению специалиста, переживает схожий период трансформации. Однополярная система уходит в прошлое, возникают новые центры влияния, международные институты теряют авторитет. Повсеместно растёт запрос общества на свободу и справедливость, что проявляется в протестных движениях по всему миру.

Государства, по словам Зака, пытаются сохранить контроль, цепляясь за устаревшие модели, однако процесс изменений уже необратим. Пока Плутон находится в Водолее, мы будем свидетелями фундаментального переустройства мира.

В контексте всех этих событий появление редкой кометы становится не просто астрономическим событием, но и символическим маркером глубинных исторических процессов. Если доверять астрологическим трендам, они уже начали менять привычную картину мира.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.

Последние новости

Бывший рязанский вице-губернатор Греков не жаловался на содержание в колонии

Игорь Греков отбывает наказание в колонии строгого режима.

В Рязани ищут пропавшего в 2024 году мужчину

В Рязани ведутся поиски мужчины, который пропал в 2024...

В Рязани с 6 октября ищут бесследно пропавшего Илью Фролова

Ориентировку на мужчину распространил поисково-спасательный отряд.

Нутрициолог предупредила об опасности обычных глазированных сырков

В глазированных сырках много сахара, растительных жиров, ароматизаторов и глазури — это усиливает брожение и раздражает слизистую кишечника

Врач объяснил, чем полезна хурма и сколько её можно есть без вреда

По словам Белоусова, регулярное, но умеренное употребление хурмы помогает нормализовать пищеварение, поддерживать микрофлору кишечника и снижать уровень «плохого» холестерина.

Эксперты дали прогноз на изменение ключевой ставки ЦБ РФ

По оценке аналитиков, сигнал ЦБ останется нейтральным — регулятор продолжит оценивать устойчивость замедления инфляции и динамику потребительского спроса.

Мирошник: в России 20 человек, включая ребенка, погибли за неделю от ударов ВСУ

Наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике, добавил дипломат.

Эксперт объяснил, почему США требуют от Зеленского уйти с Донбасса

Главная проблема в том, что нынешнему руководству Украины, по сути, безразлично будущее страны

Нутрициолог рассказала, как есть картошку и макароны и не толстеть

Такой крахмал не повышает резко уровень сахара в крови, способствует здоровью микробиома и помогает контролировать вес.

В Приморье медведь второй раз напал на одного и того же мужчину — и тот снова выжил

У пострадавшего — переломы лицевых костей, множественные рваные раны головы и тела, повреждён глаз. По словам медиков, длина некоторых ран достигала 16 сантиметров.

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.

Врачи провели сложнейшую операцию пациентке с сердечным клапаном в Рязани

Пациентка экстренно поступила в больницу с инфарктом миокарда.

Два вида лебедей можно встретить в Рязанской области в период миграции

Молодые лебеди, по словам специалиста, особенно интересны — у них буроватое оперение, на которое стоит обратить внимание.

Спасатель Киселёв: полицию заинтересовала пропажа Усольцевых после появления новых деталей

Видимо, появилась какая-то новая информация, и, скорее всего, это не хотят разглашать