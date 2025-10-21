Врач объяснил, чем полезна хурма и сколько её можно есть без вреда

Хурма богата калием, магнием и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов, сообщил «Газете.Ru» гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов.

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит значительную пользу. Однако важно избегать чрезмерного потребления, особенно в несозревшем виде», — отметил врач.

Рекомендованная норма — 1–2 плода в день в составе полноценного приёма пищи (например, с творогом или орехами).

Полезные вещества: витамины A, C, группы B, калий, магний, кальций, железо, клетчатка.

Калий (до 180 мг на 100 г) регулирует водно-солевой баланс и работу сердца.

Антиоксиданты — танины, катехины и антоцианы — обладают противовоспалительным и противомикробным действием.

По словам Белоусова, регулярное, но умеренное употребление хурмы помогает нормализовать пищеварение, поддерживать микрофлору кишечника и снижать уровень «плохого» холестерина.