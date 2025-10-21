Вторник, 21 октября, 2025
Мирошник: в России 20 человек, включая ребенка, погибли за неделю от ударов ВСУ

За минувшую неделю от ударов Вооружённых сил Украины в ряде регионов России погибли 20 мирных жителей, включая одного ребёнка. Ещё 85 человек, среди них семеро несовершеннолетних, получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передаёт ТАСС.

По его словам, 71% пострадавших получили травмы при атаках украинских беспилотников.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских формирований пострадали 105 мирных жителей: 85 ранены, 20 погибли, среди них один ребёнок. При этом 72 человека получили увечья от дронных атак, что составляет около 71% от общего числа пострадавших», — уточнил Мирошник.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике, добавил дипломат.

Мирошник напомнил, что в эти же дни украинские силы целенаправленно атаковали журналистов. Под удар дронов попала съёмочная группа МИА «Россия сегодня» в Запорожской области: журналист Иван Зуев погиб, а его коллега Юрий Войткевич получил тяжёлые ранения.

Кроме того, за неделю зафиксированы случаи подрывов мирных граждан на украинских взрывных устройствах.

В Белгородской области, в посёлке Козинка, пострадал местный житель.

В ЛНР, под Первомайском, при разминировании погиб спасатель Национального гуманитарного центра, ещё один человек получил ранения.

В ДНР, в населённом пункте Лозовое, погиб 64-летний мужчина, а в Новотроицком двое жителей получили тяжёлые травмы.

В Курахове при детонации взрывоопасного предмета были ранены два сотрудника МЧС, обследовавшие территорию и линию электропередачи.

