Имя легендарного провидца Вольфа Григорьевича Мессинга вновь на устах у любителей мистификаций. Его ёмкие формулировки и исполненные мрачной тайны предсказания обретают пугающую точность, если примерить их на реалии нашего времени.

Как полагают адепты наследия медиума, ещё в 60-х годах прошлого столетия он предрёк нынешний конфликт на Украине. Ясновидящий указывал, что в 2022-2023 годах Россию ожидает судьбоносный перелом. Согласно словам Мессинга, в 2022 году случится событие, справиться с которым государство сможет, лишь сплотив все свои силы.

Экстрасенс предупреждал, что Западные страны консолидируются и развернут новое масштабное противостояние с Россией. Он также пророчил, что Запад попытается диктовать нашей стране свои условия, однако эта затея обернётся для него провалом.

Наиболее драматичный период, по версии Мессинга, придётся на 2025 году. Именно тогда Россия переживёт глубокие трансформации и подлинное духовное обновление и устремится к миру. Как итог — спецоперация разрешится мионый договором. Через ннкоторое время после завершения конфликта народы Украины и России объединятся перед лицом внешней опасности.

Не остались без внимания пророка и экономические перспективы. Он предвидел, что Россия преодолеет «очистительные испытания», после чего в мировом масштабе начнётся возврат к справедливым и честным принципам финансов. Россия, укрепившая свои международные позиции, сыграет в этом процессе ведущую роль. Вольф Мессинг предсказывал и будущее западной цивилизации. Как следует из его откровений, антироссийские санкции аукнутся серьёзными проблемами для самих инициаторов. Экономическая ситуация в Европе, уже оставляющая желать лучшего. Проблемы будут лишь усугубляться.

Но самый сокрушительный удар, согласно предсказанию, примут на себя Соединённые Штаты. Провидец утверждал, что к середине нынешнего столетия США растеряют своё былое влияние. Россия же, наоборот, обретёт особый статус, став «сердцем мира».

Пройдя через все испытания, Россия ждёт удивительный поворот судьбы. Согласно пророчествам Мессинга, наша держава превратится в магнит для одарённых людей со всей планеты. Люди, стремящиеся изменить свою жизнь к лучшему, будут устремляться в нашу страну. Всё-таки Россия проявит себя не только в качестве военной и политической державы, но и как оплот традиционных ценностей. Она предложит человечеству новый, альтернативный путь развития.