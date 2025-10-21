Нутрициолог рассказала, как есть картошку и макароны и не толстеть

Чтобы картофель и макароны не способствовали набору веса, а, наоборот, приносили пользу, важно правильно их готовить. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Мила Масленникова.

По словам эксперта, при определённых способах приготовления в продуктах сохраняется резистентный (устойчивый) крахмал — особый тип углеводов, который служит питанием для полезных бактерий кишечника и работает как клетчатка.

Как готовить правильно:

Макароны — варить до состояния al dente («на зубок»), не переваривая;

Картофель, рис, фасоль — употреблять в охлаждённом виде;

При варке картофеля следить, чтобы клубни не разваривались.

Такой крахмал не повышает резко уровень сахара в крови, способствует здоровью микробиома и помогает контролировать вес.