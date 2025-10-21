В Рязани с 6 октября ищут бесследно пропавшего Илью Фролова

В Рязани ведутся поиски бесследно пропавшего Ильи Фролова. Сорокалетнего мужчину разыскивают с 6 октября, ориентировку на него опубликовал ПСО «Лиза Алерт».

Приметы рязанца: рост 164 см, нормальное телосложение. Тёмно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синие футболку и штаны, в синюю куртку с голубыми вставками. Обувь — черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Фролова, просят сообщать в экстренные службы или на горячую линию. По последней информации от волонтёров, ведётся проверка информации.