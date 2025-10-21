Ветеран Сергей Серебряков осваивает гражданскую профессию с «ГЕРОИ62»

Сергей Серебряков, участник второго потока программы «ГЕРОИ62», считает своим главным принципом постоянное развитие и стремление к новым знаниям. Обладая опытом военной службы и педагогическим образованием, он, не раздумывая, принял решение участвовать в проекте.

После завершения армейской карьеры Сергей планирует реализовать себя в сфере образования. Его профильное образование педагога-психолога и имеющийся практический опыт стали прочным фундаментом для этой цели.

Ветеран уверен, что программа «ГЕРОИ62» станет для него важным трамплином и поможет успешно достичь намеченных профессиональных высот.