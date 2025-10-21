На улице Новой открывают двустороннее движение

С 27 октября участок улицы Новой от Касимовского шоссе до улицы Горького будет открыт для двустороннего движения. Об этом информирует пресс-служба горадминистрации.

По информации мэрии, мера призвана оптимизировать транспортные потоки. К указанному сроку на этом отрезке дороги уже смонтированы необходимые дорожные знаки.

Также рязанцев информируют о временном прекращении движения на перекрёстке улиц Есенина и Садовой. Причина — капремонт теплотрассы. Он продлится до 14 ноября.

Жителей Рязани просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.