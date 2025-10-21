Нутрициолог предупредила об опасности обычных глазированных сырков

Употребление глазированных сырков может привести к вздутию живота, брожению и воспалению кишечника, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

«В глазированных сырках много сахара, растительных жиров, ароматизаторов и глазури — это усиливает брожение и раздражает слизистую кишечника», — отметила специалист.

По словам Яблоковой, нарушение технологии или условий хранения делает молочную массу идеальной средой для размножения бактерий и дрожжей, что повышает риск отравления.

Даже натуральные молочные продукты могут вызвать вздутие и боль, если у человека лактазная недостаточность или синдром раздражённого кишечника, добавила эксперт.

Читайте также: Врач объяснил, чем полезна хурма и сколько её можно есть без вреда