Власти объяснили перебои с мобильным интернетом в Рязани

Министерство цифрового развития объяснило причину отсутствия мобильного интернета в Рязани. Власти информируют, что перебои – временные, связаны они с усилением мер безопасности в регионе.
Как заявили в Минцифры, подобные решения принимаются уполномоченными органами исходя из текущей обстановки. Жителей региона просят жителей отнестись к ситуации с пониманием.
Также отмечается, что во время отключений интернета жители Рязанской области имеют доступ к ряду социально значимых сайтов. Например, при отсутствии интернета в Рязани работают сервисы Яндекса, мессенджер Max, соцсеть ВКонтакте.