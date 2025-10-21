Расписание некоторых поездов в Рязанской области изменится с 23 октября

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 23 октября в связи с развитием инфраструктуры на нескольких участках.

Так, на перегоне Дивово – Рыбное Рязанской области 23-24, 27, 30 и 31 октября в технологические «окна» с 06:40 до 09:40 железнодорожники проведут путевые работы на участке 1 пути протяженностью 1,2 км. Движение поездов на время работ организуется в реверсивном режиме по соседнему пути. Кроме того, в указанные дни на перегоне пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения.

В связи с этим в расписание некоторых пригородных поездов внесены корректировки: у ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Голутвин, Москва-Казанская изменится время отправления и прибытия. Пригородные поезда №6005 Рязань -1 – Дивово и №6012 Дивово – Рязань-1 временно выведены из графика.

На станции Фруктовая Московской области 28 октября железнодорожники уложат стрелочный перевод, на участке Подлипки-Фруктовая отремонтируют 1,8 км пути, а на перегоне Алпатьево-Фруктовая проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Технологические «окна» назначены с 05:10 до 13:10, что также отразится на расписании ряда электричек Казанского направления МЖД: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые будут выведены из расписания.

27-31 октября с 12:20 до 16:50 на участке Серебряные пруды–Треполье, расположенного вМосковской и Рязанской областях, продолжатся работы по капитальному ремонту участка I пути протяженностью 15,7 км. В предыдущий период была произведена замена рельсошпальной решетки, теперь железнодорожникам предстоит провести очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. В связи с этим в указанные дни у ряда электричек Павелецкого направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».