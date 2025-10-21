Вторник, 21 октября, 2025
Власть и политика

В системе «Безопасный город» уже более 3000 камер по всей области — Павел Малков

Анастасия Мериакри

В системе «Безопасный город» уже более 3000 камер по всей области. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков в комментарии журналистам после заседания регионального Правительства, которое он провел 21 октября.

В ходе заседания шла речь о планах развития единой системы «Безопасный город». Эта работа ведется в регионе в рамках поручений Губернатора Павла Малкова. Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Максим Соников доложил о том, что сделано в этом направлении.

Губернатор подчеркнул: «Сейчас в системе «Безопасный город» уже более 3000 камер видеонаблюдения по всей области. Данные с них собираются в одном месте, используются современные решения с искусственным интеллектом, который позволяют в автоматизированном режиме выявлять происшествия и другие ситуации, требующие внимания. Такие как вандализм, оставленный мусор, плохая уборка улиц, разные происшествия. Правоохранительные структуры к ней имеют доступ. Все это позволяет повышать уровень общественной безопасности. С помощью «Безопасного города» большое количество инцидентов уже оперативно отработано и проанализировано, а раньше приходилось долго искать, какая именно камера могла зафиксировать какой-то конкретный случай. Систему будем и дальше развивать. В приоритете – подключение к ней социальных объектов, в первую очередь образовательных учреждений, и всех общественных пространств, где бывает много людей. В том числе это территории, которые благоустраиваем в рамках федеральных и региональных программ: маршрут «Рязань пешеходная», парки, скверы. Все лучшее, что есть, будем внедрять у себя в регионе».

По словам руководителя минцифры области Максима Соникова, если к концу 2024 года в регионе было около 1800 камер, то сейчас их уже свыше 3200, из них порядка 450 оснащены функцией распознавания лиц. Основной поток – почти 2700 камер работает в Рязани. Активно расширяется система и в муниципалитетах, где действует около 500 видеопотоков. В лидерах по такому оснащению Рязанский, Рыбновский и Милославский районы.

В этом году в Рязани установлено 250 камер в парках, на пешеходных зонах и перекрестках, в том числе в Нижнем городском парке, парке Дружбы, на Аллее Росгвардии. Поэтапно подключаются школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы, в системе «Безопасный город» уже порядка 50 таких соцобъектов. Также до конца года добавятся еще порядка 150 камер, включая дополнительные установки в рамках проекта «Новогодняя столица» и 105 камер в общественных местах.

Кроме того, в регионе тестируются программные платформы, которые помогут использовать систему не только для безопасности, но и для формирования комфортной городской среды, позволяют фиксировать случаи вандализма, контроль вывоза мусора, парковку в неположенном месте. В следующем году наиболее эффективный программный продукт внедрят в практику.

