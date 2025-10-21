Вторник, 21 октября, 2025
Общество

В Рязани начнётся набор в школу балета

Анастасия Мериакри
В Рязани начнётся набор в школу балета. Это решение объявили на заседании правительства Рязанской области 21 октября.

И. о. министра культуры Рязанской области Елена Солохина сообщила, что 4 ноября в областной филармонии пройдёт презентация региональной балетной труппы. Сейчас репетиции проходят во Дворце культуры и искусства.

На гала-концерте «Рязанский Театр Балета» (0+) выступят артисты вместе со звёздами отечественного искусства и представителями ведущих театров страны. После презентации в Рязани стартует набор в школу балета.

Напомним, 21 октября стало известно, что Елена Рохлина покинула пост министра культуры Рязанской области. Теперь исполняет обязанности главы Минкульта Елена Солохина.

