Вторник, 21 октября, 2025
Рязань
Власть и политика

Павел Малков сообщил результаты работы по решению проблемы со свалкой в Турлатово

Анастасия Мериакри

21 октября состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области, которое провел Губернатор Павел Малков. Обсуждался проект бюджета, его направят на рассмотрение в Рязанскую областную Думу, а также значимые направления развития региона и работа органов власти с обращениями граждан.

В начале заседания Павел Малков сообщил о новых результатах в работе по решению проблемы со свалкой в Турлатово. Он напомнил, что после прокурорской проверки, которая прошла летом этого года, были выявлены существенные нарушения по условиям договора аренды федеральных земель и требованиям природоохранного законодательства. Следственный комитет возбудил уголовное дело, суд наложил арест на имущество. На прошлой неделе с арендатором расторгнут договор. Требования прокуратуры полностью удовлетворил Октябрьский районный суд г. Рязани.

«Как будет исполнено решение – надзорное ведомство еще проверит, – сказал Губернатор. – Вопрос со свалкой наболевший, там полное безобразие творилось и, конечно, так продолжаться не могло. Об этом я сразу говорил, как пришел в регион. Говорил, что обязательно доведем это дело до конца. Коллегам из правоохранительного блока большая благодарность. Будем здесь вместе работать дальше».

Кроме того, Павел Малков сообщил о дополнительной федеральной поддержке важных направлений работы. Так, на расселение граждан из аварийного жилья Рязанская область получит почти 60 млн рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем 88 человек.

«Это социально значимый вопрос. Решаем его в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального Минстроя, Фонда развития территорий, – сказал Губернатор. – Прошу обеспечить контроль и эффективное освоение этих средств».

Также дополнительные субсидии в размере 160 млн рублей будут направлены на развитие современной городской среды.

«Это деньги на продолжение благоустройства Лыбедского бульвара. Продолжим работу по созданию сквозного пешеходного пути от Кремля до ЦПКиО в рамках маршрута «Рязань пешеходная». Будем использовать все возможности для развития этого проекта. Часть, которую уже сделали, сейчас – одно из излюбленных мест отдыха жителей», – уточнил глава региона.

По поручению Губернатора Павла Малкова организована работа по созданию региональной балетной труппы. И.о. министра культуры области Елена Солохина сообщила, что 4 ноября в областной филармонии состоится презентация балетной труппы, созданной в регионе. Репетиции сейчас проходят во Дворце культуры и искусства. На гала-концерте рязанские артисты выступят на одной сцене со звездами отечественного искусства, представителями ведущих театров страны. После презентации в Рязани откроют набор в школу балета.

По информации руководителей муниципалитетов, которые доложили о принятых мерах по обращениям граждан из соцсетей, в селе Секирино Скопинского района отремонтирован ряд улиц – Горняцкая, Шахтерская, Церковная. Это решило проблему жителей, которые во время половодья не могли комфортно там передвигаться. Сделаны дороги с твердым покрытием, планируется также ремонт улицы Овражной в следующем году. В Доме культуры д. Колесниково Клепиковского района завершили первый этап ремонтных работ: заменили часть окон, обновили систему печного отопления. В планах 2026 года – газификация здания, закупка нового акустического оборудования и ремонт сцены.

Губернатор Павел Малков отметил на заседании большое количество накопившихся проблем в городе Рязани. В частности, аварийность на сетях горячего водоснабжения и отопления по сравнению с прошлым годом выросла на треть, на сетях водоснабжения – более чем на 6%.

«Да, инфраструктура изношена, это проблема по всей стране. Но вот решение принято, началась программа модернизации коммунальной инфраструктуры, выделены серьезнейшие средства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Десятилетиями таких не выделялось. Ну и что в итоге? Город раскопали, с объемами не справились. Техническая готовность по целому ряду серьезных объектов составляет от 37% до 70%», – заявил глава региона.

Заместителю Председателя Правительства Рустаму Халикову и главе министерства ТЭК и ЖКХ Артему Уворвихвосту поручено разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Также Губернатор обратил внимание на возросшее количество жалоб горожан на неубранные от листвы тротуары.

«Листва прекрасно смотрится на газонах, но на тротуарах ей не место. Нам скоро снег убирать, а мы с листвой не справились. Люди правы, под ногами скользко. Прошу обратить на это внимание», – сказал Павел Малков и добавил, что в вопросе качества содержания контейнерных площадок в городе практически ничего не изменилось, несмотря на сделанные на прошлом заседании замечания.

