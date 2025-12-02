Павел Малков отметил улучшение качества ответов чиновников на обращения граждан

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства 2 декабря отметил улучшение качества ответов на обращения граждан через платформу обратной связи.

Ранее ответы чиновников часто не соответствовали заданным вопросам и были излишне длинными, что вызывало раздражение у граждан. Малков подчеркнул, что теперь ответы стали более конкретными и по существу.

Реклама

«Мы обозначили, как нужно формировать ответы на вопросы, и их качество кардинально улучшилось. Есть ответ по делу. Это не значит, что мы научились решать все проблемы, но качество взаимодействия точно улучшилось», — сказал Павел Малков.

Однако губернатор указал на проблемы в ответах, касающихся взаимодействия с жителями через регионального оператора «Эко-Пронск».

Ранее Павел Малков заявил, что часто вопросы от жителей бывают лаконичными и понятными, тогда как ответы от чиновников превращаются в длинные и бюрократические тексты. Глава региона сообщил, что подобные отписки и бюрократический язык по отношению к гражданам, которые в свою очередь задают вопросы вполне вежливо и порой предлагают грамотные решения той или иной проблемы, недопустимы. Он потребовал прекратить подобную практику.