Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
1.6 C
Рязань
Изображение от freepik
Власть и политика

Павел Малков отметил улучшение качества ответов чиновников на обращения граждан

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства 2 декабря отметил улучшение качества ответов на обращения граждан через платформу обратной связи.

Ранее ответы чиновников часто не соответствовали заданным вопросам и были излишне длинными, что вызывало раздражение у граждан. Малков подчеркнул, что теперь ответы стали более конкретными и по существу.

Реклама

«Мы обозначили, как нужно формировать ответы на вопросы, и их качество кардинально улучшилось. Есть ответ по делу. Это не значит, что мы научились решать все проблемы, но качество взаимодействия точно улучшилось», — сказал Павел Малков.

Однако губернатор указал на проблемы в ответах, касающихся взаимодействия с жителями через регионального оператора «Эко-Пронск».

Ранее Павел Малков заявил, что часто вопросы от жителей бывают лаконичными и понятными, тогда как ответы от чиновников превращаются в длинные и бюрократические тексты. Глава региона сообщил, что подобные отписки и бюрократический язык по отношению к гражданам, которые в свою очередь задают вопросы вполне вежливо и порой предлагают грамотные решения той или иной проблемы, недопустимы. Он потребовал прекратить подобную практику.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Общество

В Рязани определили победителей регионального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2026»

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в 2026 году.
Интересное

Астролог Королева рассказала, как «холодная» Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей

Одни ощущают прилив бодрости или тревожность, другие испытывают вдохновение и творческий подъём.
Спорт

Гостей «Технониколь. Гонки чемпионов» ожидают лазерный биатлон, новогодняя ёлка и зимняя резиденция Деда Мороза

Пройдет квест с призами и подарками от спонсора мероприятия — компании «Технониколь».
Общество

Ночью в Рязани дружинники следят за общественным порядком

Дружинники следят за ситуацией на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в Кремлевском сквере и Соборном парке.
Общество

В Рязанском музее реставрируют уникальную шитую икону XVI-XVII веков

Работы планируют завершить до конца 2026 года.
Транспорт и дороги

Движение через железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1 закроют 4 декабря

4 декабря в Рязанской области будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1.
Экология, природа, животные

В Солотчинском и Криушинском лесничествах идет учет численности зимней пяденицы

В последние годы наблюдался активный лет самцов зимней пяденицы, что послужило основанием для усиления контроля за популяцией этого вредителя.
Общество

Мария Ковалева из Рязани стала лучшим вожатым России

Конкурс собрал 212 заявок из 68 регионов России и 8 заявок от федеральных детских центров.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Астролог Королева рассказала, как «холодная» Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей
Следующая статья
В Рязани определили победителей регионального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2026»