Астролог Королева рассказала, как «холодная» Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей

Холодная Луна, или, как её ещё называют, Полная Луна декабря, взойдёт в ночь на 6 декабря. Это будет одна из самых крупных полных Лун в году. О том, как явление повлияет на людей, рассказала астролог Майя Королева изданию «Подмосковье сегодня».

Астролог отметила, что многие люди замечают, как полная Луна может воздействовать на их эмоциональное состояние. Одни ощущают прилив бодрости или тревожность, другие испытывают вдохновение и творческий подъём. Для некоторых этот период сопровождается нарушениями сна, такими как трудности с засыпанием или частые пробуждения.

Некоторые исследования указывают на возможное увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и обращений в медицинские учреждения в период полнолуния, добавила Майя Королева.

«Для тех, кто практикует медитацию или другие духовные практики, полная Луна считается мощным временем для ритуалов очищения и избавления от старого. Однако влияние полной Луны на людей индивидуально. Кто-то может быть более чувствителен к ее воздействию, а кто-то совсем не замечает разницы», — отметила Королева.

Королева рекомендовала создать комфортные условия для сна, обеспечив спокойную атмосферу в спальне и избегая употребления кофеина и алкоголя перед сном. Она также посоветовала использовать расслабляющие практики, такие как медитация, йога или прогулки на свежем воздухе, чтобы снизить уровень стресса.

Московский планетарий сообщает, что условия для наблюдения Холодной Луны в ночь с 5 на 6 декабря будут благоприятными. Для лучшего обзора ночного светила рекомендуется выбрать место с минимальным уровнем городской засветки, например, парк, поле или берег водоёма.