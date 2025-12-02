Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
1.6 C
Рязань
Спорт

Гостей «Технониколь. Гонки чемпионов» ожидают лазерный биатлон, новогодняя ёлка и зимняя резиденция Деда Мороза

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img

На стадионе «Алмаз» в Рязани 3 и 4 января состоится масштабное мероприятие — «Технониколь. Гонка чемпионов». Это уникальное событие объединит новогодний семейный праздник и соревнования профессиональных лыжников и биатлонистов мирового класса. Подробности программы сообщает издательство «Пресса».

Организаторы приготовили насыщенную программу для детей. На протяжении двух дней юных зрителей ждут новогодняя ёлка, ледяная скульптура, зимняя резиденция Деда Мороза, а также большой шатёр с зоной развлечений, аквагримом, конкурсами и фотозоной. Также будет организован фудкорт.

Реклама

Гости смогут пострелять из профессиональных лазерных винтовок, используемых биатлонистами, пообщаться с известными спортсменами на автограф-сессии, потанцевать на концерте. Пройдет квест с призами и подарками от спонсора мероприятия — компании «Технониколь».

Соревнования пройдут в два этапа. 3 января состоится квалификация, в которой примут участие 10 команд, каждая из которых состоит из лыжника, лыжницы, биатлониста и биатлонистки. Победители квалификации 4 января будут бороться за призовой фонд в 14 млн рублей.

В соревнованиях подтвердили своё участие такие известные спортсмены, как Савелий Коростелёв, Екатерина Никитина, Евгения Крупицкая, Павел Соловьёв, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Ирина Казакевич, Елизавета Бурундукова (Каплина), Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артём Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и другие. Окончательный состав команд будет объявлен в декабре.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что «Гонка чемпионов» — настоящее событие для региона, объединяющее всех любителей биатлона и лыжного спорта.

«У нас сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал встать на лыжи. Уверен, все участники и зрители получат яркие эмоции и мощный заряд энергии на весь год!», — сказал губернатор.

- Новости партнёров -

Совладелец и управляющий партнёр компании «Технониколь» Сергей Колесников отметил: «Несмотря на объективные тенденции, цены на это спортивное шоу останутся прежними – на уровне предыдущей гонки, прошедшей в январе 2025 года. Для нас важно, чтобы взрослые сохраняли возможность приобщиться к состязанию мирового уровня, а дети – получить впечатления, которые повлияют на формирование здорового образа жизни и спортивной воли к победам».

«Технониколь. Гонка чемпионов» проводится Союзом биатлонистов России и Федерацией лыжных гонок России. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора — компании «Технониколь».

Возрастное ограничение 0+.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Общество

В Рязани определили победителей регионального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2026»

Победители регионального этапа представят Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в 2026 году.
Власть и политика

Павел Малков отметил улучшение качества ответов чиновников на обращения граждан

Ранее ответы чиновников часто не соответствовали заданным вопросам и были излишне длинными, что вызывало раздражение у граждан.
Интересное

Астролог Королева рассказала, как «холодная» Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей

Одни ощущают прилив бодрости или тревожность, другие испытывают вдохновение и творческий подъём.
Общество

Ночью в Рязани дружинники следят за общественным порядком

Дружинники следят за ситуацией на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в Кремлевском сквере и Соборном парке.
Общество

В Рязанском музее реставрируют уникальную шитую икону XVI-XVII веков

Работы планируют завершить до конца 2026 года.
Транспорт и дороги

Движение через железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1 закроют 4 декабря

4 декабря в Рязанской области будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1.
Экология, природа, животные

В Солотчинском и Криушинском лесничествах идет учет численности зимней пяденицы

В последние годы наблюдался активный лет самцов зимней пяденицы, что послужило основанием для усиления контроля за популяцией этого вредителя.
Общество

Мария Ковалева из Рязани стала лучшим вожатым России

Конкурс собрал 212 заявок из 68 регионов России и 8 заявок от федеральных детских центров.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Друг семьи раскрыл детали версии об убийстве Усольцевых
Следующая статья
Астролог Королева рассказала, как «холодная» Луна 6 декабря повлияет на жизнь людей