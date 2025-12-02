Гостей «Технониколь. Гонки чемпионов» ожидают лазерный биатлон, новогодняя ёлка и зимняя резиденция Деда Мороза

На стадионе «Алмаз» в Рязани 3 и 4 января состоится масштабное мероприятие — «Технониколь. Гонка чемпионов». Это уникальное событие объединит новогодний семейный праздник и соревнования профессиональных лыжников и биатлонистов мирового класса. Подробности программы сообщает издательство «Пресса».

Организаторы приготовили насыщенную программу для детей. На протяжении двух дней юных зрителей ждут новогодняя ёлка, ледяная скульптура, зимняя резиденция Деда Мороза, а также большой шатёр с зоной развлечений, аквагримом, конкурсами и фотозоной. Также будет организован фудкорт.

Гости смогут пострелять из профессиональных лазерных винтовок, используемых биатлонистами, пообщаться с известными спортсменами на автограф-сессии, потанцевать на концерте. Пройдет квест с призами и подарками от спонсора мероприятия — компании «Технониколь».

Соревнования пройдут в два этапа. 3 января состоится квалификация, в которой примут участие 10 команд, каждая из которых состоит из лыжника, лыжницы, биатлониста и биатлонистки. Победители квалификации 4 января будут бороться за призовой фонд в 14 млн рублей.

В соревнованиях подтвердили своё участие такие известные спортсмены, как Савелий Коростелёв, Екатерина Никитина, Евгения Крупицкая, Павел Соловьёв, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Ирина Казакевич, Елизавета Бурундукова (Каплина), Александр Терентьев, Татьяна Сорина, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Денис Спицов, Наталия Шевченко, Артём Мальцев, Антон и Динара Смольские, Дарья Непряева и другие. Окончательный состав команд будет объявлен в декабре.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что «Гонка чемпионов» — настоящее событие для региона, объединяющее всех любителей биатлона и лыжного спорта.

«У нас сложно найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал встать на лыжи. Уверен, все участники и зрители получат яркие эмоции и мощный заряд энергии на весь год!», — сказал губернатор.

Совладелец и управляющий партнёр компании «Технониколь» Сергей Колесников отметил: «Несмотря на объективные тенденции, цены на это спортивное шоу останутся прежними – на уровне предыдущей гонки, прошедшей в январе 2025 года. Для нас важно, чтобы взрослые сохраняли возможность приобщиться к состязанию мирового уровня, а дети – получить впечатления, которые повлияют на формирование здорового образа жизни и спортивной воли к победам».

«Технониколь. Гонка чемпионов» проводится Союзом биатлонистов России и Федерацией лыжных гонок России. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора — компании «Технониколь».

Возрастное ограничение 0+.