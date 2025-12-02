Друг семьи раскрыл детали версии об убийстве Усольцевых

У пропавшего в красноярской тайге вместе с семьей Сергея Усольцева не было врагов, которые могли бы отомстить ему, рассказал «АиФ» друг бизнесмена Александр Дымов.

По его словам, предприниматель ладил с подрядчиками, с которыми работал.

«Вряд ли у него были враги. На моей памяти, его общение с подрядчиками всех мастей крайне нетребовательное, чересчур лояльное даже», — пояснил Дымов.

О версии с убийством из корыстных мотивов рассказал ранее другой знакомый Усольцева Валентин Дегтярев. По его версии, за преступлением стоит тот, кто очень близок к семье Усольцевых. Он утверждает, что знаком с некими материалами дела, но пока не может поделиться подробностями.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых.