Друг семьи раскрыл детали версии об убийстве Усольцевых

У пропавшего в красноярской тайге вместе с семьей Сергея Усольцева не было врагов, которые могли бы отомстить ему, рассказал «АиФ» друг бизнесмена Александр Дымов.
По его словам, предприниматель ладил с подрядчиками, с которыми работал.
О версии с убийством из корыстных мотивов рассказал ранее другой знакомый Усольцева Валентин Дегтярев. По его версии, за преступлением стоит тот, кто очень близок к семье Усольцевых. Он утверждает, что знаком с некими материалами дела, но пока не может поделиться подробностями.
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.