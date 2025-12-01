Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
0.2 C
Рязань
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Спасатель назвал место, где не догадались искать Усольцевых

Никита Рязанцев

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться выше тех локаций, в которых сегодня идут поиски, рассказал «АиФ» заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов.

«Думаю, что даже для ребенка очевидно, что в горах встреча с дикими животными наименее вероятна», — сказал он.

Собеседник издания также отказался верить в версию о побеге семьи.

«Они в тайге. И никуда до настоящего времени оттуда не исчезли!» — отметил Кабанов.

Реклама

По его мнению, они, вероятно, потерялись в районе горного хребта Кутурчинскогого белогорья длиною около 80 километров. В относительной низине тех мест пропавших еще никто не искал.

«Если семья забралась на хребет, например, за красивыми фотографиями или еще с какой-то целью, то с выпадением снега спуститься оттуда без специального снаряжения, которое у них с собой отсутствовало, практически невозможно!» — добавил Геннадий.

Шансы на выживание невелики, но опытный спасатель уверен, что Усольцевы могут быть живы.

- Новости партнёров -

Читайте также: 

На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник

«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых. 

Популярные материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.

Темы

Новости России

SHOT: в подмосковном Раменском произошел блэкаут

Жители подмосковного Раменского пожаловались на отсутствие электричества, пишет телеграм-канал...
Новости России

В Волжском убили выстрелом в голову фигуранта уголовного дела

На парковке трехэтажного дома на проспекте Ленина в Волжском...
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...
Новости России

Подмосковный актер-маньяк Гаськов признался в изнасиловании падчерицы

Маньяк Алексей Гаськов, убивший минимум четырех девушек, признался в...
Новости России

В Каспийске прогремела серия мощных взрывов в многоэтажке

В городе Каспийске на территории республики Дагестан прогремела серия...
Новости России

Раскрыт секрет загадочной песни из прощального видео Усольцевой

Ирина Усольцева незадолго до исчезновения отправила помощнице Дарье Фурштейн...
Новости России

Аудиозапись с Усольцевой породила новую версию исчезновения семьи

В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» опубликовали...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Павел Малков: Главное – слышать людей и действовать в интересах каждого жителя
Следующая статья
Рязанские ученые изучают возможность выработки электричества в процессе очистки сточных вод