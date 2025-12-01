Спасатель назвал место, где не догадались искать Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться выше тех локаций, в которых сегодня идут поиски, рассказал «АиФ» заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов.
Собеседник издания также отказался верить в версию о побеге семьи.
По его мнению, они, вероятно, потерялись в районе горного хребта Кутурчинскогого белогорья длиною около 80 километров. В относительной низине тех мест пропавших еще никто не искал.
Шансы на выживание невелики, но опытный спасатель уверен, что Усольцевы могут быть живы.
Читайте также:
На месте исчезновения семьи Усольцевых пропал без вести опытный таежник
«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых
Стало известно необычное увлечение пропавшей в тайге жены Усольцева
Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.