Спасатель назвал место, где не догадались искать Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых может находиться выше тех локаций, в которых сегодня идут поиски, рассказал « АиФ » заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов.

«Думаю, что даже для ребенка очевидно, что в горах встреча с дикими животными наименее вероятна», — сказал он.

Собеседник издания также отказался верить в версию о побеге семьи.

«Они в тайге. И никуда до настоящего времени оттуда не исчезли!» — отметил Кабанов.

По его мнению, они, вероятно, потерялись в районе горного хребта Кутурчинскогого белогорья длиною около 80 километров. В относительной низине тех мест пропавших еще никто не искал.

«Если семья забралась на хребет, например, за красивыми фотографиями или еще с какой-то целью, то с выпадением снега спуститься оттуда без специального снаряжения, которое у них с собой отсутствовало, практически невозможно!» — добавил Геннадий.

Шансы на выживание невелики, но опытный спасатель уверен, что Усольцевы могут быть живы.

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка таинственно исчезли в Кутурчинском Белогорье 28 сентября.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.