«Корги не могли просто потеряться»: кинолог о самой странной детали пропажи семьи Усольцевых

Корги умеют брать след и выводить людей к нужному месту, у них ярко выражены пастушьи инстинкты. На это обратил внимание президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, комментируя историю исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. По его словам, как раз поведение собаки в подобных условиях и делает это дело особенно загадочным.

Специалист напомнил: корги — далеко не «диванная» порода. Несмотря на милый внешний вид и популярность в качестве домашних любимцев, эти собаки входят в группу овчарок. Их изначальная задача — пасти коров, то есть это рабочая, выносливая, ориентированная на движение и работу собака.

Уражевский пояснил, что корги хорошо чувствуют себя на улице и способны работать в сложных погодных условиях. Дождь, снег, ветер — все это для них не критично. Настоящей проблемой становится только глубокий снег: из-за коротких ног собаке тяжело передвигаться в таких сугробах. Если же снежный покров неглубокий, корги ведут себя как полноценная рабочая собака и спокойно переносят любую непогоду.

Кинолог подчеркнул: если корги регулярно гуляет, много общается с семьей и находится в контакте с хозяевами, ее можно использовать и в поисковых задачах. Собака при этом не просто компаньон, а активный помощник, способный ориентироваться в незнакомой местности.

По словам Уражевского, у корги очень хорошее обоняние. Они способны взять след и провести людей, ориентируясь по запаху. При наличии минимального обучения такие собаки почти не теряются сами и могут вывести хозяина. Ключевой момент — доверие к собаке: человек должен следовать за ней и не мешать ей работать.

Эксперт уточнил, что для подобной работы не требуется сложная кинологическая подготовка, достаточно базовых навыков, если собака адаптирована к прогулкам, активна и привыкла быть рядом с семьей. В таком случае корги превращается в надежного проводника.

Почему история с пропажей выглядит странно

Разбирая ситуацию с пропажей семьи Усольцевых, Уражевский обратил внимание на условия местности. Речь идет о горном районе с обрывами, где действительно могла произойти трагедия. В подобных обстоятельствах не исключены несчастные случаи, связанные с рельефом.

Но дальше в описании появляются детали, которые заставляют экспертов недоумевать. До сих пор не найдено ни вещей, ни останков. Кинолог отмечает: даже если предположить нападение стаи волков или других хищников, какие-то останки все равно должны были остаться. Полное отсутствие следов делает произошедшее в тайге загадочной историей».

Пропажа семьи Усольцевых, версии происходящего

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются. Супружеская пара вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправилась в однодневный поход в конце сентября и не вернулась. С тех пор выдвинуто множество версий их исчезновения.

Одни предполагают, что семья заблудилась и погибла от холода. Другие уверены, что Усольцевы сознательно исчезли и могли уехать за границу. Есть и те, кто связывает их пропажу с работой российских спецслужб. На фоне этих предположений особенно выделяется позиция сына пропавшей женщины от первого брака: он убежден, что его родные живы.