В мае сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты автоматически, без визитов в Соцфонд. В списке — шахтеры, летчики, инвалиды I группы, 80-летние юбиляры и попечители нетрудоспособных родственников. При этом общей индексации пенсий не будет.

Летчики и шахтеры: доплата за вредность

В мае работодатели пересчитают надбавки пенсионерам, которые раньше трудились в угольной промышленности или в экипажах гражданских воздушных судов. Механизм здесь особый: компании сами перечисляют увеличенные страховые взносы, чтобы их бывшие сотрудники получали дополнительные выплаты.

Такая надбавка положена за работу во вредных или опасных условиях. Ее размер индивидуален и зависит от двух факторов: среднемесячного заработка и стажа. Корректируют эту сумму четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Об этом «Парламентской газете» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Юбиляры и инвалиды I группы: выплата вырастет вдвое

Тем, кому в апреле исполнилось 80 лет, а также тем, кто в прошлом месяце оформил инвалидность I группы, с мая начислят повышенную пенсию.

Российская страховая пенсия по старости складывается из двух частей: фиксированной и страховой. Фиксированная у всех одинакова. В 2026 году ее размер составляет 9 584 рубля 69 копеек. Для 80-летних и инвалидов I группы эту часть удваивают — итого 19 169 рублей 38 копеек.

Важный нюанс: удвоение применяют только по одному основанию. Если пенсию уже повышали при установлении первой группы инвалидности, то при достижении 80 лет ее повторно не поднимут.

Никаких заявлений подавать не нужно — перерасчет проведут автоматически.

Попечители: надбавка за каждого иждивенца

Пенсионеры, ухаживающие за нетрудоспособными родственниками до 18 лет (детьми, внуками, братьями или сестрами), вправе рассчитывать на дополнительную выплату. Если подопечный учится на дневном отделении, надбавку сохраняют вплоть до его 23-летия.

Размер доплаты привязан к количеству иждивенцев:

один человек на попечении — треть фиксированной выплаты;

двое — две трети;

трое и более — полная фиксированная выплата целиком.

Надбавку назначают при первичном оформлении пенсии. Если родственник оказался на попечении позже, нужно подать заявление в Социальный фонд.

Недавние пенсионеры: возврат пропущенных индексаций

Те, кто недавно ушел с работы, тоже могут рассчитывать на прибавку. С 2016 по 2024 год индексацию пенсий работающим гражданам проводили по особой схеме: новый размер фиксировали в документах, но фактически начисляли без учета этих повышений.

После выхода на заслуженный отдых пенсионер получает право на все пропущенные индексации разом. Перерасчет тоже происходит автоматически — специально обращаться в Соцфонд не требуется. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.