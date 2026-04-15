Фото: vhlru.ru
Спорт

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» проиграли дома, соперник повёл в серии

Алексей Самохин
Во вторник, 14 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошёл третий матч 1/4 финала плей-офф чемпионата России между командами «Рязань-ВДВ» (г. Рязань) и «Нефтяник» (г. Альметьевск). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3. 

После этой игры счёт в серии стал 2:1 в пользу «Нефтяника».Следующий матч также пройдёт в Рязани 16 апреля. 

Один из моментов игры вызвал споры, решение по нему даже было опубликовано на сайте ВХЛ. 

«На 10-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Нефтяник» И. Мясищевым № 97, главный тренер команды «Рязань-ВДВ» взял запрос на предмет блокировки вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: защищающийся хоккеист воздействует на вратаря и мешает ему защитить ворота. Атакующий игрок принимает разумную попытку покинуть площадь ворот и своими действиями не влияет на способность вратаря отразить бросок. Решение — блокировки вратаря нет, взятие ворот засчитывается».

Павел Владимирович Зубов, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

— Счёт 1:2 в серии, 3:4 в игре. Наша беда, что мы пропускаем легко, а забиваем со скрипом. Трёх голов в плей-офф может быть достаточно, но четыре мы пропустили очень легко, три точно. Готовимся к следующей игре.

Анисимов Артем Вячеславович, главный тренер ХК «Нефтяник»:

— Отличный хоккей обеих команд. Нам повезло больше, реализовали свои моменты, очень хорошо отработали и в обороне, и в атаке. Команду и болельщиков — с победой.

Предыдущая статья
В Рязани пропал 24-летний Владимир Шегуров
Следующая статья
Стало известно, кто получит повышенную пенсию в мае

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости России

«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Новости России

Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
Происшествия

На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.

Темы

Политика

Россия нанесла мощный удар по Украине сегодня ночью

Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины, задействовав ракеты «Искандер-М» и более 300 беспилотников сразу с семи направлений. Под удар попали промышленные предприятия, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура и объекты энергетики — от Запорожья до Измаила.
Общество

Steam обновила ценовые рекомендации, игры для россиян могут существенно подешеветь

Steam контролирует до трёх четвертей мирового рынка цифровых игр и теперь платформа меняет правила ценообразования. Новые рекомендации, опубликованные в конце марта, могут снизить стоимость игр для российских пользователей почти вдвое. Но не для всех и не сразу.
Происшествия

Сасовский суд взыскал с осуждённого взяточника более 392 тысяч рублей в пользу государства

Сасовский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал осуждённого чиновника вернуть государству свыше 392 тысяч рублей — деньги, которые тот получал в виде взяток лично и через посредника. Приговор уже вступил в силу, и прокуратура намерена проследить за тем, чтобы решение суда было исполнено в полной мере.
Происшествия

Винтовку изъяли полицейские у жителя Рязанской области

Дознаватель полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.
Общество

Рязанцам предлагают сменить обстановку и устроиться на работу в АПК

На сайте минсельхоза Рязанской области обновилась база вакансий в АПК. Рязанцам доступны более 1192 предложений для инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, водителей и других специалистов.
Общество

В Telegram распространяется новая схема мошенничества под видом подарочной подписки

Пользователи Telegram по всей России начали получать сообщения от знакомых с «подарком» — якобы оплаченной годовой подпиской Premium. За безобидной кнопкой «Активировать» скрывается доступ к аккаунту и банковским картам. Схема работает по цепному принципу и способна охватить тысячи человек за считанные дни.
Общество

SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 105 тыс. рублей

В Рязани в апреле больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату от 105 тыс. рублей и  ДМС. 
Новости мира

В Бразилии 21-летняя певица погибла на карусели «Гусеница»

21-летняя госпел-певица Каролина Масиэль погибла на ярмарочной карусели в Бразилии после того, как секция пути внезапно обрушилась. Двое операторов аттракциона уже задержаны полицией.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье