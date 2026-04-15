Хоккеисты «Рязани-ВДВ» проиграли дома, соперник повёл в серии

Во вторник, 14 апреля, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани прошёл третий матч 1/4 финала плей-офф чемпионата России между командами «Рязань-ВДВ» (г. Рязань) и «Нефтяник» (г. Альметьевск). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

После этой игры счёт в серии стал 2:1 в пользу «Нефтяника».Следующий матч также пройдёт в Рязани 16 апреля.

Один из моментов игры вызвал споры, решение по нему даже было опубликовано на сайте ВХЛ.

«На 10-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Нефтяник» И. Мясищевым № 97, главный тренер команды «Рязань-ВДВ» взял запрос на предмет блокировки вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: защищающийся хоккеист воздействует на вратаря и мешает ему защитить ворота. Атакующий игрок принимает разумную попытку покинуть площадь ворот и своими действиями не влияет на способность вратаря отразить бросок. Решение — блокировки вратаря нет, взятие ворот засчитывается».

Павел Владимирович Зубов, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

— Счёт 1:2 в серии, 3:4 в игре. Наша беда, что мы пропускаем легко, а забиваем со скрипом. Трёх голов в плей-офф может быть достаточно, но четыре мы пропустили очень легко, три точно. Готовимся к следующей игре.

Анисимов Артем Вячеславович, главный тренер ХК «Нефтяник»:

— Отличный хоккей обеих команд. Нам повезло больше, реализовали свои моменты, очень хорошо отработали и в обороне, и в атаке. Команду и болельщиков — с победой.