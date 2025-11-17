Вторник, 18 ноября, 2025
4.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Сын пропавшей семьи Усольцевых шокировал признанием: «Я знаю, что они живы»

Алексей Самохин
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

Даниил Баталов убежден, что его родители и пятилетняя сестра живы. Об этом он говорил в эфире федерального телеканала и затем подробно объяснил корреспонденту NGS24.RU Алексею Тайганавту.

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье и что с ними что-то иное произошло. В основе его уверенности — результаты поисков, точнее, их отсутствие.

«Такой человек не мог исчезнуть бесследно»

«Я уверен на сто процентов, что мои родители живы, что они сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов вообще, от слова “совсем”. Вообще ничего.

А мой отец — очень опытный человек, опытный таёжник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться и не оставить следов. Во всех фильмах показывают, что люди, когда заблудились, остаются на месте и оставляют за собой следы.

Он меня этому учил, и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно. Тем более за такое время в поисках участвовало очень много людей, и все равно не нашли никаких зацепок, никаких следов. Я верю, что они живы.

Читайте также  Погибшую на Урале в 37 лет медработницу терроризировали мошенники

Я не могу предположить, куда они уехали, и причины, почему они уехали, я тоже не знаю. Но я уверен, что они живы», — говорит Даниил Баталов.

Давление в сети и подозрения

Даниил рассказал и о другой стороне происходящего — о реакции людей в интернете. По его словам, в сети его атакуют и критикуют. Многие считают, что он ведет себя подозрительно, и делают вывод, что он якобы не переживает потерю своей семьи так, как «должен» переживать сын и брат.

Эти комментарии поражают его не меньше, чем сам факт исчезновения родителей и сестры. При этом позицию Даниила это не меняет: он продолжает говорить, что верит в то, что близкие живы.

Еще одна деталь этой истории — находка в автомобиле семьи Усольцевых. В бардачке машины обнаружили 300 000 рублей. Сумма крупная, поэтому она сразу вызвала вопросы и догадки у зрителей и читателей.

Следственный комитет, впрочем, расценил ситуацию иначе. В ведомстве заявили, что в этой находке нет ничего подозрительного. Там подчеркнули, что обнаруженные деньги не влияют на ход расследования, а основная версия исчезновения семьи остается прежней и не менялась.

Читайте также  ПВО России за ночь уничтожила 36 украинских БПЛА над семью регионами

После нескольких недель перерыва спасатели вновь отправились в горно-таёжную местность Красноярского края на поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время туристического похода в Партизанском районе. Решение о повторном выезде принято после новой заявки от сотрудников полиции, которые продолжают расследование исчезновения.

Самые читаемые материалы

Интересное

Гороскоп на неделю 17-23 ноября для всех знаков зодиака

Неделя благоприятна для осторожных и обдуманных действий. Наиболее удачное время для покупок и финансовых операций — ближе к концу недели.
Новости России

В 67 лет умер заслуженный артист России Александр Ярилов

На 68-м году жизни не стало заслуженного артиста России...
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Экология, природа, животные

Минприроды назвало причину вони в Рязани в минувшие выходные

Протоколы замеров ведомство направило в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер.
Читайте также

Мать обезглавленного ребенка резко изменила свои показания — РЕН ТВ

Новости России

В Первоуральске мужчина грозит взорвать подъезд, удерживая женщину и ребёнка в квартире

Новости России

40 бомб, 600 «Гераней» и 18 «Кинжалов» и Киев утонет: украинцев призвали готовиться к удару

Новости России

Военкор Руденко: Нужен «casus belli», чтоб партнеры Украины могли вступить в войну 

Новости России

«Герани» накрыли порт Измаил с важнейшими грузами НАТО

Новости России

Названа причина смерти 27‑летнего актёра Петра Вечеркова

Новости России