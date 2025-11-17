Даниил Баталов убежден, что его родители и пятилетняя сестра живы. Об этом он говорил в эфире федерального телеканала и затем подробно объяснил корреспонденту NGS24.RU Алексею Тайганавту.

По словам Даниила, сомнений у него нет: он полностью уверен, что семья Усольцевых сейчас не находится на Кутурчинском Белогорье и что с ними что-то иное произошло. В основе его уверенности — результаты поисков, точнее, их отсутствие.

«Такой человек не мог исчезнуть бесследно»

«Я уверен на сто процентов, что мои родители живы, что они сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов вообще, от слова “совсем”. Вообще ничего.

А мой отец — очень опытный человек, опытный таёжник, горник, турист. Он просто не мог заблудиться и не оставить следов. Во всех фильмах показывают, что люди, когда заблудились, остаются на месте и оставляют за собой следы.

Он меня этому учил, и не может быть, чтобы такой человек не оставил вообще ничего. Это невозможно. Тем более за такое время в поисках участвовало очень много людей, и все равно не нашли никаких зацепок, никаких следов. Я верю, что они живы.

Я не могу предположить, куда они уехали, и причины, почему они уехали, я тоже не знаю. Но я уверен, что они живы», — говорит Даниил Баталов.

Давление в сети и подозрения

Даниил рассказал и о другой стороне происходящего — о реакции людей в интернете. По его словам, в сети его атакуют и критикуют. Многие считают, что он ведет себя подозрительно, и делают вывод, что он якобы не переживает потерю своей семьи так, как «должен» переживать сын и брат.

Эти комментарии поражают его не меньше, чем сам факт исчезновения родителей и сестры. При этом позицию Даниила это не меняет: он продолжает говорить, что верит в то, что близкие живы.

Еще одна деталь этой истории — находка в автомобиле семьи Усольцевых. В бардачке машины обнаружили 300 000 рублей. Сумма крупная, поэтому она сразу вызвала вопросы и догадки у зрителей и читателей.

Следственный комитет, впрочем, расценил ситуацию иначе. В ведомстве заявили, что в этой находке нет ничего подозрительного. Там подчеркнули, что обнаруженные деньги не влияют на ход расследования, а основная версия исчезновения семьи остается прежней и не менялась.

После нескольких недель перерыва спасатели вновь отправились в горно-таёжную местность Красноярского края на поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября во время туристического похода в Партизанском районе. Решение о повторном выезде принято после новой заявки от сотрудников полиции, которые продолжают расследование исчезновения.