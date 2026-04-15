Рязанцам предлагают сменить обстановку и устроиться на работу в АПК

На сайте минсельхоза Рязанской области обновилась база вакансий в АПК. Рязанцам доступны более 1192 предложений для инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, водителей и других специалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Хотите сменить обстановку и начать жизнь с чистого листа среди природы? Агропредприятия Рязанской области ждут вас!» — говорится в сообщении.

Сменить обстановку можно достаточно легко, ведь 432 вакансии включают предоставление жилья.

Реклама

В базе доступна вся важная информация: зарплата, требования, наличие школы, детского сада и газификации в селе.

Перечень вакансий на предприятиях АПК Рязанской области.