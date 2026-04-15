Рязанцам предлагают сменить обстановку и устроиться на работу в АПК

На сайте минсельхоза Рязанской области обновилась база вакансий в АПК. Рязанцам доступны более 1192 предложений для инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов, механизаторов, водителей и других специалистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сменить обстановку можно достаточно легко, ведь 432 вакансии включают предоставление жилья.
В базе доступна вся важная информация: зарплата, требования, наличие школы, детского сада и газификации в селе.