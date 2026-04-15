Пользователи Telegram по всей России начали получать сообщения от знакомых с «подарком» — якобы оплаченной годовой подпиской Premium. За безобидной кнопкой «Активировать» скрывается доступ к аккаунту и банковским картам. Схема работает по цепному принципу и способна охватить тысячи человек за считанные дни.

Россияне стали массово получать в Telegram сообщения с предложением активировать «подарок» — 12-месячное продление Premium-подписки. Схему раскрыл SHOT: за кнопкой «Активировать» скрывается не бонус, а прямой доступ мошенников к аккаунту жертвы и её банковским счетам, привязанным к мессенджеру.

Злоумышленники намеренно выбрали момент: с 1 апреля оплата Premium в России заметно осложнилась, и пользователи особенно восприимчивы к любой возможности продлить подписку бесплатно.

Одной из тех, кто едва не попался на уловку, оказалась жительница Краснодарского края. Сообщение с «подарком» пришло от человека, с которым она прежде никогда не переписывалась. Девушка уже собиралась нажать кнопку «Получить», однако в последний момент решила позвонить отправителю. Выяснилось, что его аккаунт был взломан, а сама кнопка вела не к подписке, а к банковским картам пользователя.

Механизм схемы построен на цепном распространении: завладев одним аккаунтом, мошенники от его имени рассылают сообщение всем контактам владельца. Каждый новый взломанный профиль становится следующим звеном цепочки. При таком принципе число пострадавших способно расти лавинообразно, а злоумышленники могут получать доступ к тысячам банковских счетов.