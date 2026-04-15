SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 105 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупных городах России и отобрал самые интересные предложения апреля.

В Рязани в апреле больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату от 105 тыс. рублей и ДМС.

Реклама

На втором месте – вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тыс. рублей.

На третьем месте – помощник машиниста тепловоза с зарплатой 100 тыс. рублей. Работодатель обещает ДМС, компенсацию части стоимости занятий спортом, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха и корпоративную ипотеку.

В рейтинг также вошли вакансии заведующего кулинарным производством с зарплатой от 96 тыс. рублей и директора магазина с зарплатой до 125 тыс. рублей.

Рязань