SuperJob рассказал, кто в Рязани может зарабатывать от 105 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в крупных городах России и отобрал самые интересные предложения апреля.
В Рязани в апреле больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Компания предлагает зарплату от 105 тыс. рублей и ДМС.
На втором месте – вакансия главного зоотехника с зарплатой от 100 тыс. рублей.
На третьем месте – помощник машиниста тепловоза с зарплатой 100 тыс. рублей. Работодатель обещает ДМС, компенсацию части стоимости занятий спортом, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха и корпоративную ипотеку.
В рейтинг также вошли вакансии заведующего кулинарным производством с зарплатой от 96 тыс. рублей и директора магазина с зарплатой до 125 тыс. рублей.
Рязань
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Менеджер по продажам (логистические и финансовые услуги)
|от 105 000 рублей
|2
|Главный зоотехник КРС
|от 100 000 рублей
|3
|Помощник машиниста тепловоза
|100 000 рублей
|4
|Заведующий кулинарным производством
|от 96 000 рублей
|5
|Директор магазина
|92 000 — 125 000 рублей